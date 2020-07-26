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ديني

بدلا من الذبح .. هل يجوز إعطاء ثمن الأضحية لمحتاج

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:01 ص
بدل الذبح... هل يجوز
بدل الذبح... هل يجوز إعطاء ثمن الأضحية لمحتاج
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محمود ضاحي
هل يجوز إعطاء ثمن الأضحية لمحتاج بديلًا عن الذبح.. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية .


وأوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الأضحية سنة مؤكدة والبعض يقول إنها واجبة لو هناك الإمكانية في الأضحية يضحي المسلم، مستشهدا بالحديث النبوي "من استطاع الأضحية ولم يضحى فليعتزل مصلانا ".


وأضاف:  الأضحية مهمة وسنة مؤكدة لو هناك إمكانية، أما الصدقات أمرها واسع ما تيسر، وعدم فعل الأضحية لا ذنب ومعصية، ولو تعارضت مع مريض مثلا ويحتاج إلى عملية ضرورة جدا يجوز ولا شيء في ذلك.
 

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء اتفقوا على مشروعية الأضحية ومن الأدلة الواردة فى مشروعيتها: قال تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: 2].قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: "الصلاة: المَكتوبة، والنحر: النُّسُك والذبحُ يومَ الأضحى.


واستشهد مجمع البحوث بحديث عَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. أخرجه مسلم فى صحيحه.


وأضاف: حكم الأضحية: اختلف الفقهاء فى حكمها بين الوجوب والندب على قولين:
القول الأول: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ ، وَمِنْهُمُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ ، وَهُوَ أَرْجَحُ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَ مَالِكٍ ، وَإِحْدَى رِوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ إِلَى أَنَّ الأُضْحِيَّةَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ . وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَبِلالٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ وَسُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءٍ وَعَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ.

القول الثانى: ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ على الموسر. وَهَذَا الْمَذْهَبُ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ . وَبِهِ قَالَ رَبِيعَةُ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.
والمفتى به أن الأضحية سنة مؤكدة ، إلا إذا ألزم نفسه بها عن طريق النذر فتكون واجبة في حقه. والله أعلم.

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