النجوم تنتفض فى وجه فاروق جعفر: بطولاتنا حلال.. ولا نعرف رشاوي الحكام

وقال فاروق جعفر علي قناة نادي الزمالك : كنت أجلس مع الحكام قبل المباريات ويقولوا لنا نحتسب ركلة جزاء أم نطرد لاعب بعد الربع ساعة الاولي من المباراة .

وأضاف فاروق جعفر خلال تصريحاته : جيل كأس العالم 90 صعد للمسابقة بمجاملة الحكام الافارقة.

من جانبه انتفض نجوم الكرة ضد التصريحات المسيئة لسمعة الكرة المصرية التى ادلى بها فاروق جعفر وأعلنوا رفضهم لها ونرصد لكم تصريحاتهم :

أكد ربيع ياسين نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق ان الفراعنة وصلوا الي نهائيات كأس العالم بالجد والاجتهاد والكفاح مع أقل الامكانيات التي كانت متوفرة .

وأضاف في تصريحات خاصة لصدي البلد : حقق جيل كأس العالم 90 إنجازا عجز عن تحقيقه جيل كأس 2018 بروسيا وهو تحقيق نقطتين مع أداء قوي ومشرف للمنتخب الوطني .

وتابع: ادار المباراة النهائية لمنتخب مصر امام الجزائر الحكم الدولى علي بن ناصر وهو أحد الحكام النخبة في القارة السمراء في ذلك الوقت وحققنا فوزا صعبا بهدف حسام حسن .

وأكد سعيد الشيشيني، أسطورة نادي المقاولون العرب، إن الذئاب وصولوا إلى نهائي ثلاث بطولات أفريقية، وحققنا اللقب في اثنتين، وخسرنا بطولة أمام الأهلي، مشيرا إلي أن ذئاب الجبل لم تتم مجاملته في أي لقب.

وأضاف "الشيشيني"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، لم أرَ الحكم خارج الملعب، وأغلب مباريات المقاولون العرب كان الانتصار خارج الملعب، والتعادل كان حاضرا معنا على ملعبنا.





وأكمل نجم المقاولون السابق "في بطولة كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس المرة الأولي أمام باور ديناموز علي ملعبهم حققنا الفوز بنتيجة هدفين دون رد، والبطولة الثانية واجهنا الحرية بطل غينيا فوزنا على ملعبهم بهدف دون رد، وتعادلنا علي ملعبنا، إذًا أين مجاملتنا كفريق المقاولون؟".



