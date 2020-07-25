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رياضة

النجوم تنتفض فى وجه فاروق جعفر: بطولاتنا حلال.. ولا نعرف رشاوي الحكام

السبت 25/يوليه/2020 - 05:50 م
فاروق جعفر
فاروق جعفر
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عبدالله هشام
صدم فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق الجميع بتصريحه ان الاندية المصرية كانت تُجامل في البطولات الافريقية من الحكام مشيرا الي ان هناك رشاوي قدمت للحكام قبل المباريات . 

وقال فاروق جعفر علي قناة نادي الزمالك : كنت أجلس مع الحكام قبل المباريات ويقولوا لنا نحتسب ركلة جزاء أم نطرد لاعب بعد الربع ساعة الاولي من المباراة .


وأضاف فاروق جعفر خلال تصريحاته : جيل كأس العالم 90 صعد للمسابقة بمجاملة الحكام الافارقة. 

من جانبه انتفض نجوم الكرة ضد التصريحات المسيئة لسمعة الكرة المصرية التى ادلى بها فاروق جعفر وأعلنوا رفضهم لها ونرصد لكم تصريحاتهم : 

أكد ربيع ياسين نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق ان الفراعنة وصلوا الي نهائيات كأس العالم بالجد والاجتهاد والكفاح مع أقل الامكانيات التي كانت متوفرة . 

وأضاف في تصريحات خاصة لصدي البلد : حقق جيل كأس العالم 90 إنجازا عجز عن تحقيقه جيل كأس 2018 بروسيا وهو تحقيق نقطتين مع أداء قوي ومشرف للمنتخب الوطني . 

وتابع: ادار المباراة النهائية لمنتخب مصر امام الجزائر الحكم الدولى علي بن ناصر وهو أحد الحكام النخبة في القارة السمراء في ذلك الوقت وحققنا فوزا صعبا بهدف حسام حسن . 


وأكد سعيد الشيشيني، أسطورة نادي المقاولون العرب، إن الذئاب وصولوا إلى نهائي ثلاث بطولات أفريقية، وحققنا اللقب في اثنتين، وخسرنا بطولة أمام الأهلي، مشيرا إلي أن ذئاب الجبل لم تتم مجاملته في أي لقب.
 
وأضاف "الشيشيني"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، لم أرَ الحكم خارج الملعب، وأغلب مباريات المقاولون العرب كان الانتصار خارج الملعب، والتعادل كان حاضرا معنا على ملعبنا. 

وأكمل نجم المقاولون السابق "في بطولة كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس المرة الأولي أمام باور ديناموز علي ملعبهم حققنا الفوز بنتيجة هدفين دون رد، والبطولة الثانية واجهنا الحرية بطل غينيا فوزنا على ملعبهم بهدف دون رد، وتعادلنا علي ملعبنا، إذًا أين مجاملتنا كفريق المقاولون؟". 

وأردف أسطورة المقاولون العرب "بطولاتنا حلال، والدليل أننا كنا نتعادل علي ملعبنا ونحقق الفوز خارج ملعبنا؛ فليس معقولا أن تتم رشوة الحكم خارج ملعبنا". 


وكتب خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "على مدار حياتي كلاعب وقائد تاريخي للزمالك لم أر الحكم إلا في الملعب".

وأضاف  الغندور "الزمالك والأهلي والإسماعيلي والمقاولون، أندية محترمة وقوية ويمتلكون لاعبين على أعلى مستوى، ومنتخب مصر الأكثر بطولات على مستوى إفريقيا".
 


وأكد علي أبو جريشة أسطورة النادي الإسماعيلي أن الدراويش حصلوا على بطولة أفريقية واحدة فقط بتواجد 13 لاعبًا وفي ظل ظروف صعبة للغاية تتعلق بتوقف مباريات الدورى ولعب المباريات خارج المحافظة . 

وأضاف أبو جريشة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": البطولة الوحيدة التى حققها الإسماعيلي علي المستوي الأفريقي سجّل فيها أكثر من 22 هدفًا وهذا لم يحققه أى فريق مصري رغم أننا لعبنا من دور الـ 64 . 

وأشار إلى أن البطولة الوحيدة التى حققها الإسماعيلي بطولة 69 بعد تسجيل 22 هدفًا، مؤكدًا أن تصريحات فاروق جعفر عن المجاملة غير موفقة ومشوار كرة القدم في العالم يحدث فيه أخطاء من الحكام وحتي في بطولة كأس العالم مارادونا سجل هدف فوز للأرجنتين بيديه. 

واختتم نجم نادي الإسماعيلي حديثه: رشوة الحكام كلام كبير وخطير ولم يحدث من الإسماعيلي والدليل حرمانه من المشاركة في بطولة أفريقيا لمدة ثلاث سنوات والنهائي كان علي ملعبه في الإسماعيلية.
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