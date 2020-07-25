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ثقافة

الاستراتيجيات المتبعة في ترجمة الشعر الغنائي.. رسالة ماجستير بآداب الفيوم.. الاثنين

السبت 25/يوليه/2020 - 09:02 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تشهد كلية الآداب بجامعة الفيوم الاثنين الموافق 27 يوليو 2020 مناقشة رسالة ماجستير بعنوان الاستراتيجيات المتبعة في ترجمة الشعر الغنائي نظمًا ونثرًا من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية للباحثة آية عوض شحاتة مدرس اللغة بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة الفيوم، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بقاعة المؤتمرات الدور الثاني بالكلية.

وتتكون لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة من الأساتذة: دكتور محمد محمد عنانى أستاذ الأدب الإنجليزي والترجمة بكلية الآداب جامعة القاهرة  مشرفا ورئيسا، دكتور أحمد محمد عبد السلام  أستاذ الأدب الإنجليزى وعميد كلية الآداب جامعة الفيوم مشرفًا وعضوًا، ودكتور أحمد عبد الله الشيمى أستاذ الأدب الإنجليزي بكلية الألسن جامعة بنى سويف مناقشا وعضوا، دكتورة نبيلة علي مرزوق أستاذ الأدب الإنجليزى ورئيس قسم اللغة الانجليزية بكلية الآداب جامعة الفيوم  مناقشا وعضوا.
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