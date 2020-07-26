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برلمان

نائبة تطالب بسرعة انتهاء البرلمان من إقرار مشروعات القوانين المتأخرة

الأحد 26/يوليه/2020 - 02:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قالت النائبة جواهر الشربينى ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن مدة انعقاد مجلس النواب الحالى من المقرر أن تنتهى يوم 9 يناير طبقا لما نص عليه الدستور.

وطالبت الشربينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" مجلس النواب بسرعة الانتهاء من إقرار مشروعات القوانين المتأخرة والمعروضة عليه، قبل انتهاء مدة دور الإنعقاد فى 9 يناير.

واكد عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان ضرورة إنتهاء من مشروعات القوانين التى تخص الفلاح المصرى ، وعلى رأسها مشروع قانون إنشاء نقابة للفلاحين والمنتجين الزراعيين ،والذى تقدمت به منذ فترة ووافقت عليه لجنة الزراعة والرى بالبرلمان ، إلا أنه لم يعرض على الجلسة العامة للبرلمان حتى الان.

ومن المقرر أن يعود مجلس النواب للانعقاد يوم الأحد الموافق 16 أغسطس المقبل.

وبرر علي عبد العال رئيس المجلس، تأخير الجلسات بسبب انشغال بعض النواب في انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر أن تجري في النصف الأول من شهر أغسطس المقبل.

وقبيل رفع الجلسة الأخيرة للبرلمان، حرص الدكتور علي عبد العال، على تقديم التهنئة للشعب المصري، والأمة العربية والإسلامية بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك.

كان مجلس النواب وافق بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
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