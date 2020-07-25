افتتاح شادر توزيع الأضاحي بالتقسيط بمطروح

افتتح الدكتور سعد جويلى مدير مديرية الطب البيطري ووجيه عبد الرازق رئيس مجلس ومدينة مطروح مشروع شادر تسليم الأضاحي بمرسى مطروح.





أكد جويلي ان المشروع يهدف إلى تسليم وتوزيع الأضاحى بالتقسيط على الموظفين من خلال جمعية تنمية الثروة الحيوانية بمطروح.





وأضاف أنه سيتم بيع الاضاحى بالتقسيط مع خصم جزء شهرى من مرتب الموظف لتيسير الحصول على الأضاحى ومراعاة الأحوال الاقتصادية.





واشار ان ذلك يأتي بناء علي توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتيسير الحصول على الاضاحى مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبالتعاون مع جمعية تنمية الثروة الحيوانية بمطروح .



