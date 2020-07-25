الأوقاف: القطاع الديني يحقق 2200 صك و5 آلاف جنيه مكافأة

حقق مكتب رئيس القطاع الديني بالديوان العام أول 200 صك جديدة في مسابقة العشر الأول من ذي الحجة ليرتفع رصيده من مبيعات الصكوك إلى 2200 صك.





و قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها خمسة آلاف جنيه للقائمين على المشروع بمكتب رئيس القطاع الديني من الموارد الذاتية للوزارة ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال الصكوك ، فحساب الصكوك كاملًا يذهب للأضحية التي يتم توزيعها على الفقراء والأسر الأولى بالرعاية .



على أن يقدم مكتب رئيس القطاع الديني مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.





كما حققت مديريتا أوقاف كفر الشيخ وبورسعيد رقمًا قياسيًّا في مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف، حيث تجاوزت مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف في العام السابق ، وقد تم تمييز مكانهما في الجدول بنجمة.





وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة استثنائية قدرها خمسة آلاف جنيه للقائمين على المشروع بالمديريتين ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.