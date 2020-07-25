مع تصاعد التوتر.. تحركات لسلاح الجو التركي في شرق المتوسط

على خلفية تصاعد التوتر في منطقة شرق البحر المتوسط، أعلنت أنقرة عن تحركات جديدة لسلاح الجو التركي بالمنطقة.





وبحسب قناة "روسيا اليوم"، أجرى سلاح الجو التركي تدريبات في أجواء منطقة شرق المتوسط، على خلفية زيادة التوترات بين أنقرة وجيرانها الإقليميين.









وأكدت وزارة الدفاع التركية في تغريدة نشرتها اليوم السبت عبر حسابها في "تويتر" أن قيادة القوات الجوية أجرت الخميس 23 يوليو "مهاما تدريبية في شرق المتوسط"، مرفقة بصور ومقاطع فيديو حول التدريبات.





يأتي ذلك في ظل تصعيد التوترات بسبب مشاريع التنقيب التي تنفذها تركيا في شرق المتوسط رغم احتجاجات جارتيها اليونان وجمهورية قبرص المعترف بها دوليا.





وشهدت العلاقات بين أنقرة وأثينا مؤخرا، تصعيدا جديدا على خلفية قرار السلطات التركية إعادة تحويل متحف "آيا صوفيا" التاريخي الواقع في مدينة اسطنبول إلى مسجد.





ولا يزال الوضع في ليبيا مصدر تصعيد آخر في المنطقة، حيث تقدم تركيا دعما مباشرا إلى حكومة الوفاق وميليشياتها الموالية لأنقرة.