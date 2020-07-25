الداخلية السعودية تطوق مكة لهذا السبب

نشرت وزارة الداخلية السعودية عناصرها من فرق المراقبة التابعة لقوات الإدارة العامة للمجاهدين بالطرق الترابية والأودية؛ لمنع تسلل مخالفي أنظمة الحج الي العاصمة المقدسة " مكة المكرمة".





وأوضحت الداخلية في مقطع فيديو لها عبر "سناب الداخلية " أن عناصر المجاهدين ستستمر في أماكنها حتي نهاية يوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة الجاري .





وحذرت الداخلية السعودية كل من تسول له نفسه التسلل الي العاصمة المقدسة بشكل يخالف القانون حيث شدد في رسالتها على جهوزيتها التامة للتعامل المباشر مع المخالفين في أي وقت ‏وتحت أي ظروف.‏





كما جددت التذكير بمعاقبة المتسللين والمخالفين لتعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة بغرامة قدرها 10 آلاف لكل مخالف، بالإضافة إلى معاقبة سائق مركية النقل بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، ‏وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال، ومصادرة المركبة المستخدمة، ‏والترحيل إن كان وافدًا.