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أخبار العالم

الداخلية السعودية تطوق مكة لهذا السبب

السبت 25/يوليه/2020 - 06:01 م
وزارة الداخلية السعودية
وزارة الداخلية السعودية
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محمود نوفل
نشرت وزارة الداخلية السعودية عناصرها من فرق المراقبة التابعة لقوات الإدارة العامة للمجاهدين بالطرق الترابية والأودية؛ لمنع تسلل مخالفي أنظمة الحج الي العاصمة المقدسة " مكة المكرمة".

وأوضحت الداخلية في مقطع فيديو لها عبر "سناب الداخلية " أن عناصر المجاهدين ستستمر في أماكنها حتي نهاية يوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة الجاري .

وحذرت الداخلية السعودية كل من تسول له نفسه التسلل الي العاصمة المقدسة بشكل يخالف القانون حيث شدد في رسالتها على جهوزيتها التامة للتعامل المباشر مع المخالفين في أي وقت ‏وتحت أي ظروف.‏

كما جددت التذكير بمعاقبة المتسللين والمخالفين لتعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة بغرامة قدرها 10 آلاف لكل مخالف، بالإضافة إلى معاقبة سائق مركية النقل بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، ‏وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال، ومصادرة المركبة المستخدمة، ‏والترحيل إن كان وافدًا.
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