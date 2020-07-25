الداخلية السعودية تطوق مكة لهذا السبب

نشرت وزارة الداخلية السعودية عناصرها من فرق المراقبة التابعة لقوات الإدارة العامة للمجاهدين بالطرق الترابية والأودية؛ لمنع تسلل مخالفي أنظمة الحج الي العاصمة المقدسة " مكة المكرمة".
وأوضحت الداخلية في مقطع فيديو لها عبر "سناب الداخلية " أن عناصر المجاهدين ستستمر في أماكنها حتي نهاية يوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة الجاري .
وحذرت الداخلية السعودية كل من تسول له نفسه التسلل الي العاصمة المقدسة بشكل يخالف القانون حيث شدد في رسالتها على جهوزيتها التامة للتعامل المباشر مع المخالفين في أي وقت وتحت أي ظروف.
كما جددت التذكير بمعاقبة المتسللين والمخالفين لتعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة بغرامة قدرها 10 آلاف لكل مخالف، بالإضافة إلى معاقبة سائق مركية النقل بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال، ومصادرة المركبة المستخدمة، والترحيل إن كان وافدًا.