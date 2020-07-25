احتفال لامبورجينى بالمركبة 10.000 من أوروس

احتفلت شركة لامبورجيني لصناعة السيارات الفاخرة الايطالية بإنتاج النسخة رقم 10.000 من المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) الفائقة أوروس Urus منذ طرحها في الأسواق قبل عامين .

وتتميز لامبورجينى أوروس حاملة الشاسيه رقم 10,000 باللون الأسود Nero Noctis Matt الجديد غير اللامع ، و ألياف كربون ومقصورة داخلية خاصّة من قسم Ad Personam بلونين من الأسود والبرتقالي، وتكمّل هذا مكوّنات من ألياف الكربون.

بالاضافة الى تقديم مجموعة ألوان جديدة لمركبة الـ SUV الفائقة طراز أوروس ، خلال شهر يونيو 2020 ، بهدف تمكين العملاء من التعبير عن شخصياتهم أكثر ، التي تتمتّع بمظهر خارجي من لونين وتتميّز بأطياف ألوان لؤلؤية فائقة اللمعان عبر طلاء رباعي الطبقات، وذلك تماشيًا مع تراث ’لامبورجيني‘ اللوني – أصفر Giallo Inti، برتقالي Arancio Borealis وأخضر Verde Mantis .

و سقف وناشرة هوائية خلفية وشفة جناح خلفي وغيرها من التفاصيل الأخرى باللون الأسود اللامع ، فى لامبورجينى أوروس حاملة الشاسيه رقم 10,000 .