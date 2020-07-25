العثور على جثمان الغريق الثانى بالسويس

عثرت فرق الأنقاذ بالسويس علي جثمان الشاب الثانى الغريق في أحد شواطئ الأدبية بطريق العين السخنة في محافظة السويس وبذلك يتبقى العثور على جثة الشاب الثالث.
تم نقل الجثمان الي مشرحة مستشفي السويس العام، وجاري البحث عن الغرقي الأثنين الأخرين.
وقال مصدر طبي، ان الشاب الذي عثر علية هو احمد عبدالفتاح منتصر 16 عام من سكان مدينة العبور بالقاهرة.
كان ثلاث من الشباب تعرضوا للغرق بأحد الشواطئ بمنطقة الأدبية بالسويس، وقامت فرق الأنقاذ بتكثيف البحث عنهم.
اختفى ثلاثة شباب فى عرض البحر بالسويس فى أجواء مجهولة بين احتمالية الموت أو البقاء على قيد الحياة إلا أن كل المؤشرات تؤكد غرق الشباب الثلاثة.
بدأت الحكاية عندما قرر سبعة أصدقاء بمحافظة القليوبية السفر الى العين السخنة لقضاء يوم ممتع على شاطئ البحر المفتوح الغير تابع لقرية سياحية معينة حيث نزل الشباب من الميكروباص الذى كان يقلهم لنزول البحر إلا أن ثلاثة شباب منهم لم يعودوا من البحر وسط صراخ وعويل أصدقائهم .
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المفقودين المرجح غرقهم بمياه خليج السويس.
وقال مصدر أمني إن سبعة شباب بينهم سائق ميكروباص صغير، نقلهم من منطقة العبور التابعة لمحافظة القليوبية، نزلوا للسباحة الستة دون السائق بإحدى المناطق غير المفتوحة المخصصة للسباحة بمنطقة الأدبية المطلة على خليج السويس.
ورجح المصدر أن الأمواج جرفت ثلاثة منهم، في حين خرج رفقائهم الثلاثة من مياه البحر.
وأضاف أن المفقودين هم: أحمد عبد الفتاح منتصر ٢٠ سنة، وشقيقه الأصغر منتصر عبد الفتاح منتصر ١٦ سنة، ورفيق لهما يدعى رياض محمود رياض ١٨سنة.
وأشار المصدر إلى أن فرق الإنقاذ النهري والحماية المدنية تواصل البحث عن المفقودين الثلاثة غرق ثلاثة من الشباب بإحدى المناطق المفتوحة على البحر بالأدبية بطريق السويس - السخنة ، اليوم الجمعة.
وقال مصدر أمني إن سبعة شباب بينهم سائق ميكروباص صغير، نقلهم من منطقة العبور التابعة لمحافظة القليوبية، نزلوا للسباحة الستة دون السائق بإحدى المناطق غير المفتوحة المخصصة للسباحة بمنطقة الأدبية المطلة على خليج السويس.
ورجح المصدر أن الأمواج جرفت ثلاثة منهم، في حين خرج رفقائهم الثلاثة من مياه البحر.
وأضاف أن المفقودين هم: أحمد عبد الفتاح منتصر ٢٠ سنة، وشقيقه الأصغر منتصر عبد الفتاح منتصر ١٦ سنة، ورفيق لهما يدعى رياض محمود رياض ١٨سنة.
وأشار المصدر إلى أن فرق الإنقاذ النهري والحماية المدنية تواصل البحث عن المفقودين الثلاثة غرق ثلاثة من الشباب بإحدى المناطق المفتوحة على البحر بالأدبية بطريق السويس - السخنة ، اليوم الجمعة.
وكلف اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بتكثيف أعمال البحث للعثور على المفقودين.
تم الدفع بفرق من إدارة الإنقاذ النهري والحماية المدنية إلى الأدبية للقيام بأعمال البحث عن الشبان الثلاثة المفقودين.
ومازالت فرق الإنقاذ النهري مستمرة في البحث عن الثلاثة المفقودين.
وقامت ادارة مرفق الإسعاف بالسويس بتجهيز سيارات الإسعاف بالمنطقة للتدخل في اي وقت .