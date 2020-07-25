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فن

في احتفال كايرو شو بالأطباء وأطقم التمريض.. عرض خاص لـ علاء الدين وممر شرفي.. وعيد ميلاد أحمد عز

السبت 25/يوليه/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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سعيد فراج
احتفت اسرة مسرح «كايرو شو» المنتجة لـ عرض علاء الدين للنجم أحمد عز، بالأطقم الطبية في عرض خاص للمسرحية أقامته الجمعة تقديرا لمجهوداتهم وتضحياتهم الكبيرة لخدمة الوطن والانسانية خلال الاشهر الماضية في مواجهة جائحة كورونا. 

وسبق انطلاق العرض ممرا شرفيًا أثناء دخول الأطقم الطبية وأسرهم شاركت به كل أسرة كايرو شو المتواجدة بـ مسرح كايرو شو ٦ أكتوبر «الموفنبيك» وعلي رأسهم المخرج والمنتج مجدي الهواري والكاتب الصحفي والإعلامي محمد هاني الشريكين المؤسسين لكايرو شو. 

وقدم النجم أحمد عز وكافة أبطال العمل تحية خاصة للحضور وأعربوا عن تقديرهم لكل مابذلوه، مؤكدين أن ذلك أبسط ما يمكن تقديمه لهم، كما فاجأت أسرة كايرو شو النجم أحمد عز والحضور بالاحتفال بعيد ميلاد عز في ختام العرض. 

مسرحية علاء الدين اخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز ويشاركه البطولة ، تارا عماد(ياسمين) و محمد ثروت(الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، اسلام ابراهيم (قفة)، محمد جمعة(فرعون).
في احتفال كايرو شو بالأطباء وأطقم التمريض.. عرض خاص لـ علاء الدين وممر شرفي.. وعيد ميلاد أحمد عز
في احتفال كايرو شو بالأطباء وأطقم التمريض.. عرض خاص لـ علاء الدين وممر شرفي.. وعيد ميلاد أحمد عز
في احتفال كايرو شو بالأطباء وأطقم التمريض.. عرض خاص لـ علاء الدين وممر شرفي.. وعيد ميلاد أحمد عز
في احتفال كايرو شو بالأطباء وأطقم التمريض.. عرض خاص لـ علاء الدين وممر شرفي.. وعيد ميلاد أحمد عز
في احتفال كايرو شو بالأطباء وأطقم التمريض.. عرض خاص لـ علاء الدين وممر شرفي.. وعيد ميلاد أحمد عز
في احتفال كايرو شو بالأطباء وأطقم التمريض.. عرض خاص لـ علاء الدين وممر شرفي.. وعيد ميلاد أحمد عز
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