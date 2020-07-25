عيد ميلاد برنس الكرة المصرية أشرف قاسم الـ54.. 6 ألقاب افريقية و5 محلية مع الزمالك.. حصد أمم أفريقيا مع المنتخب.. والأفضل مع الهلال السعودي

يحتفل اليوم أشرف قاسم نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق والملقب بـ برنس الكرة المصرية بعيد ميلاده الـ54 .





ويعد أشرف قاسم من افضل المدافعين فى تاريخ الكرة المصرية وظهر مع الزمالك فى عام 1983 ، وشارك فى اول مباراة له ضد الترسانه وهو فى عمر الـ17 عاما .





ويمتاز برنس الكرة المصرية بإجاده تسديدات ركلات الجزاء والرأس وسجل 22 هدفا فى الدوري المصري و3اهداف فى كأس مصر ، 3 فى البطولات الافريقية ، وسجل ايضا مع الزمالك 28 هدفا .





ويقدم صدى البلد نبذه عن تاريخ وانجازات أشرف قاسم سواء مع الزمالك او المنتخب واحترافه فى السعودية :





*بطولاته مع الزمالك :

- 4 دوري المصري 84 ، 88 ، 92 ، 93 .

- بطولة الكأس الأفرواسيوي 1989 .





*احترافه فى الخليج:





إنتقل اشرف قاسم فى الدوري السعودي وانضم للهلال السعودي فى عام 1993 وحصل علي افضل مدافع فى الدوري السعودي ، وثاني افضل لاعب فى بطولة الدوري .





*انجازاته مع منتخب مصر :





شارك برنس الكرة المصرية لأول مرة مع منتخب مصر أمام كوت ديفوار وديا في عام 1985 ، وهو فى السن الـ19 ، و ساهم فى تتويج الفراعنه بكأس أمم أفريقيا 1986 التي اقيمت فى مصر ، عندما تصدي لركله الحسم فى النهائي امام الكاميرون ، ولم يشارك فى كأس العالم 90 بإيطاليا بسبب الاصابه .



ولعب فى منتخب مصر فى كأس أمم افريقيا 3 مرات ، وهم 88 كانت فى المغرب ، 92 فى السنغال ، 94 فى تونس .





وخاض 74 مباراة مع منتخب مصر ومنها 55 مباراة رسميه ونجح فى تسجيل 3 اهداف .