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رياضة

عيد ميلاد برنس الكرة المصرية أشرف قاسم الـ54.. 6 ألقاب افريقية و5 محلية مع الزمالك.. حصد أمم أفريقيا مع المنتخب.. والأفضل مع الهلال السعودي

السبت 25/يوليه/2020 - 08:08 م
اشرف قاسم
اشرف قاسم
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حسن العمدة
يحتفل اليوم أشرف قاسم نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق والملقب بـ برنس الكرة المصرية بعيد ميلاده الـ54 .

ويعد أشرف قاسم من افضل المدافعين فى تاريخ الكرة المصرية وظهر مع الزمالك فى عام 1983 ، وشارك فى اول مباراة له ضد الترسانه وهو فى عمر الـ17 عاما .

ويمتاز برنس الكرة المصرية بإجاده تسديدات ركلات الجزاء والرأس وسجل 22 هدفا فى الدوري المصري و3اهداف فى كأس مصر ، 3 فى البطولات الافريقية ، وسجل ايضا مع الزمالك 28 هدفا .

ويقدم صدى البلد نبذه عن تاريخ وانجازات أشرف قاسم سواء مع الزمالك او المنتخب واحترافه فى السعودية :

*بطولاته مع الزمالك :
- 4 دوري المصري 84 ، 88 ، 92 ، 93 .
- كأس مصر 1988 .
- 4  دوري أبطال أفريقيا 84 ، 86 ، 93 ، 96 .
- بطولة الكأس الأفرواسيوي 1989 .

*احترافه فى الخليج:

إنتقل اشرف قاسم فى الدوري السعودي وانضم للهلال السعودي فى عام 1993 وحصل علي افضل مدافع فى الدوري السعودي ، وثاني افضل لاعب فى بطولة الدوري .

*انجازاته مع منتخب مصر :

شارك برنس الكرة المصرية لأول مرة مع منتخب مصر أمام كوت ديفوار وديا في عام 1985 ، وهو فى السن الـ19 ، و ساهم فى تتويج الفراعنه بكأس أمم أفريقيا 1986 التي اقيمت فى مصر ، عندما تصدي لركله الحسم فى النهائي امام الكاميرون ، ولم يشارك فى كأس العالم 90 بإيطاليا بسبب الاصابه .

ولعب فى منتخب مصر فى كأس أمم افريقيا 3 مرات ، وهم 88 كانت فى المغرب ، 92 فى السنغال ، 94 فى تونس .

وخاض  74 مباراة مع منتخب مصر ومنها 55 مباراة رسميه ونجح فى تسجيل 3 اهداف .
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