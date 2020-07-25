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أخبار العالم

الإجمالي يقارب 50 ألفا.. سنغافورة تسجل 513 إصابة جديدة بكورونا

السبت 25/يوليه/2020 - 06:56 م
صدى البلد
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أ ش أ
سجلت وزارة الصحة السنغافورية، 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت؛ ليبلغ الإجمالي حتى الآن 49 ألفا و888 حالة.


وذكرت صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية، أنه من بين الإصابات، 2 من المحليين و6 من الوافدين، والإصابات الأخرى لعاملين مهاجرين يقيمون في أماكن معيشة العمال.


وأفاد تقرير وزارة الصحة بأن 157 مريضا خرجوا من المستشفيات أو مرافق العزل المجتمعية اليوم، ليصل إجمالي الحالات المتعافية 45 ألفا و157 حالةـ، ولا تزال هناك 157 حالة مؤكدة في المستشفى معظمها حالتهم مستقرة أو تتحسن. 


وتوفي حتى الآن 27 شخصا بسبب الفيروس في سنغافورة.

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