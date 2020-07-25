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أخبار العالم

مصرع 3 أشخاص في اصطدام طائرة صغيرة بـ عقار بألمانيا

السبت 25/يوليه/2020 - 06:50 م
صدى البلد
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أ ش أ
لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم السبت، نتيجة اصطدام طائرة صغيرة ببناية سكنية في ولاية شمال الراين- وستفاليا شمال غربي ألمانيا.

وقال المتحدث باسم شرطة بلدة فيزل، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن: "الطائرة الخفيفة تحطمت على سطح العمارة التي تضم 5 شقق، ما أدى إلى اندلاع حريق في الطابق الأعلى، مشيرًا إلى أن رجال الإطفاء الذين وصلوا إلى موقع الحادث انتشلوا من المنزل طفلًا أصيب بجروح خفيفة.

ولم تكشف الشرطة عن أسماء الضحايا ولم توضح ما إذا كان بينهم قائد الطائرة أو سكان محليون.

من جانبهم، أوضح شهود عيان، أن الطائرة اصطدمت بمنطاد قبل وقت قصير من سقوطها.
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