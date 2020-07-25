لا تقصد الشيطان الذي تحبه.. لماذا تقصف إسرائيل أهدافا في سوريا؟

أعلن الجيش السوري إصابة جنديين إثنين في الهجوم الإسرائيلي على 3 مواقع تابعة له في القنيطرة، وسط تصاعد التوتر على الحدود بين كل من إسرائيل وسوريا ولبنان. وكان الجيش الإسرائيلي استهدف مساء أمس موقعا للجيش السوري، وإعلن المتحدث باسم الجيش مسؤوليته عن القصف الذي استهدف بعض المواقع في سوريا.





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وقال إن المروحيات الإسرائيلية قصفت اهدافا للجيش السوري ردا على انزلاق قذائف مضادة للطائرات إلى داخل هضبة الجولان المحتل.





وأشار المتحدث إلى أن القصف الإسرائيلي شمل مواقع للمراقبة وأدوات ووسائل جمع معلومات استخباراتية موجودة في بعض المواقع السورية.





واكد الجيش الاسرائيلي أنه يعتبر الرئيس السوري بشار الأسد هو المسؤول عن إطلاق النار، وسوف يرد بقوة على أي مساس بما وصفه بالسيادة الإسرائيلية.





ويكشف البيان الذي نشره الجيش الإسرائيلي الاستراتيجية الإسرائيلية العاملة للتعامل مع الوضع في سوريا، حيث تتواجد هناك قوات وقواعد عسكرية إيرانية، بالإضافة إلى قوات تابعة لحزب الله اللبناني، وهما جهتان لديهما من العداء الظاهر لإسرائيل ما قد يبرر استمرار القصف الإسرائيلي على الأراضي السورية.





منذ احتلال إسرائيل لهضبة الجولان باتت تتعايش مع وجودها إلى جانب سوريا والحكومة الموجودة بها، ولم يحدث طوال تلك السنوات ما قد يعكر صفو التعايش بين الجانبين إلى أن جاءت الثورة السورية، وبدأ التوغل الإيراني في سوريا ومعها ذراعها اللبناني "حزب الله" لمؤازرة الرئيس السوري، بشار الأسد، وحينها بدأت إسرائيل تشعر بالخطر الذي بات يقترب من حدودها، فالأمر لم يعد مشكلة بشار الأسد بقدر ما أصبح مشكلة إيران وحزب الله اللبناني واقترابهما بقوة من الحدود الإسرائيلية في هضبة الجولان السوري المحتل.





بحسب القناة العاشرة الإسرائيلية، في أحد اللقاءات بين مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات، مع كبير مستشاري الرئيس الفرنسي، قال له إن إسرائيل ليس لديها مانع في استمرار الرئيس السوري بشار الأسد بسدة الحكم في سوريا إذا ما انسحبت قوات حزب الله والقوات الإيرانية من الأراضي السورية. وأكد بن شبات أن إسرائيل لا تضع طرد الرئيس السوري من سدة الحكم كشرط لأي تسوية سياسية مستقبلية في الدولة السورية.





وتقول دراسة صادرة عن مركز القدس للدراسات السياسية والاجتماعية، إن واشنطن ترى لدى الجانب الإسرائيلي عدم الرغبة في سقوط حكم الرئيس السوري بشار الأسد، ولهذا السبب لا تمارس الإدارة الأمريكية أي ضغوط على الحكومة السورية مثل تلك التي مارستها على النظام الليبي.





وذكرت الدراسة، التي أعدها الباحث دوري جولد، أن كثيرين من القيادات الأمنية في إسرائيل، خاصة الذين خرجوا من الخدمة قبل عام 2011، يرون أن سقوط بشار الأسد ليس من مصلحة إسرائيل، إنطلاقا من مبدأ أن العمل مع "الشيطان" الذي نعرفه أفضل بكثير من العمل مع شيطان مستقبلي غير معروف.





ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مسؤولون إسرائيليون قولهم إن إسرائيل تفضل بقاء الأسد على مجيئ أحد غيره إلى سدة الحكم، مشيرين إلى حالة الهدوء النسبي التي عاشتها منطقة الجولان طوال حكم الأسد، مقارنة بباقي الجبهات.





ويقول خبراء إسرائيليون إن تل أبيب تتعمد قصف مواقع داخل الأراضي السورية لتحقيق عدة أهداف ومن بينها، الحيلولة دون زيادة التموضع الإيراني في سوريا، وكذلك بالنسبة لحزب الله، والحيلولة دون وصول المزيد من الأسلحة الإيرانية إلى الحزب وزيادة قدراته العسكرية وخاصة الصاروخية.





وأضاف الخبراء أن القصف الإسرائيلي يهدف أيضا إلى خلخلة التحالف بين بشار الأسد وإيران، والوصول به إلى مرحلة يشعر فيها الرئيس السوري أن ذلك التحالف بات عبئا عليه، وأنه يدفع فاتورة الصراع بين إيران وإسرائيل من مقدراته وشعبه، خاصة وأن مثل هذه الاستهدافات الإسرائيلية لا تحدث مع القوات الروسية الموجودة أيضا في الأراضي السورية، وهو ما قد يدفع في النهاية إلى مطالبة الأسد لإيران بسحب قواتها من سوريا.