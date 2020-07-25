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مستقبل وطن: 30 يونيو أدت إلى تقوية الوعي لدى المواطن

السبت 25/يوليه/2020 - 06:55 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال المستشار عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إنه منذ عام 2011 مصر مرت بظروف صعبة، مضيفا: "مرينا بعدد كبير من المؤامرات والتحديات التي تحاك ضد الوطن".

وأضاف عصام هلال  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى  في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن 30 يونيو أدت إلى تقوية الوعي لدى المواطن المصري .

وتابع عصام هلال: "المواطن المصري أصبح على علم بما يحاك ضد الدولة المصرية  من مؤامرات وتهديدات".

وأكمل عصام هلال: "على كل مواطن في موقعه الاصطفاف خلف الدولة المصرية لأن التحدي المواجه للدولة المصرية هو محاولة هز أركان الدولة".

وتابع عصام هلال:" حزب مستقبل وطن يعمل على زيادة معدل الوعي لدى المواطن بضرورة العمل والاستمرار في العمل لدحر اي مؤامرة".

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