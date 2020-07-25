مستقبل وطن: 30 يونيو أدت إلى تقوية الوعي لدى المواطن

قال المستشار عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إنه منذ عام 2011 مصر مرت بظروف صعبة، مضيفا: "مرينا بعدد كبير من المؤامرات والتحديات التي تحاك ضد الوطن".





وأضاف عصام هلال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن 30 يونيو أدت إلى تقوية الوعي لدى المواطن المصري .





وتابع عصام هلال: " المواطن المصري أصبح على علم بما يحاك ضد الدولة المصرية من مؤامرات وتهديدات".





وأكمل عصام هلال: " على كل مواطن في موقعه الاصطفاف خلف الدولة المصرية لأن التحدي المواجه للدولة المصرية هو محاولة هز أركان الدولة".





وتابع عصام هلال:" حزب مستقبل وطن يعمل على زيادة معدل الوعي لدى المواطن بضرورة العمل والاستمرار في العمل لدحر اي مؤامرة".



