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محافظات

بعد تلقيهم الرعاية اللازمة.. تعافي 11 حالة جديدة من كورونا في بني سويف

السبت 25/يوليه/2020 - 07:40 م
المتعافون من فيروس
المتعافون من فيروس كورونا
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محمد عبدالحليم
أعلنت مديرية الصحة في محافظة بني سويف ، اليوم السبت، عن تعافى 11 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، من مستشفى الحميات، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة . 

وأشار الدكتور يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إلى المتابعة اللحظية من المحافظ لمستجدات ملف كورونا؛ لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول . 

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وأكد "يوسف " على مواصلة  الجهود التي  تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة  كورونا ، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في  الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة . 

وتقدم " يوسف" بالشكر الي الدكتور أحمد بغدادي مدير قطاع الطب العلاجي والدكتور محمود حسين مدير المستشفيات  والدكتور وليد عبده مدير مستشفى حميات بني سويف على المتابعة المستمرة للمستشفى .

من جهته، أثنى الدكتور  هانى غنيم محافظ بنى سويف على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى ، وكل مستشفيات المحافظة ، حيث يعمل الجميع بتفان واخلاص ، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطنى. 

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