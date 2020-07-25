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محافظات

عادا لعملهما.. تعافي مدير مرفق إسعاف بني سويف ومشرف العمليات من كورونا

السبت 25/يوليه/2020 - 07:29 م
مرفق الاسعاف
مرفق الاسعاف
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محمد عبدالحليم
تعافى الدكتور إسلام عساف مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية ببني سويف، وممدوح سيد، مشرف عمليات؛ بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وعودتهما لمباشرة عملها بمرفق الإسعاف.

وكان الدكتور إسلام عساف مدير الفرع أصيب بالفيروس، وتم نقله إلى مستشفى بني سويف التخصصي ليخضع للفحص المعملي والأشعة، والتي أظهرت إصابته، وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى 15 مايو  لاستكمال باقي العلاج.

فيما أصيب ممدوح سيد بفيروس كورونا المستجد عقب ظهور نتائج التحاليل الخاصة به والتي أكدت إيجابية إصابته بالفيروس وتم عزله منزليًا ضمن برتوكول العلاج الذي قررته وزارة الصحة.

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ويخوض رجال هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف ملحمة كبيرة في محاربة فيروس كورونا المستجد، حيث يعمل الأبطال في المعركة التي يخضها الجيش الأبيض في كافة أنحاء مصر بل العالم أجمع على مدار الـ 24 ساعة ضد الفيروس القاتل بكل عزيمة وإرادة ولتقديم رسالتهم بكل شرف وعزيمة.
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