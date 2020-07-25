الجيش الإندونيسي: تعافي 819 طالبًا عسكريًا من الكورونا و489 لا يزالوا مصابين

أكد رئيس أركان الجيش الإندونيسي الجنرال أنديكا بيركاسا اليوم /السبت/ أن 819 طالبا عسكريا بما يعاد 62.6 % من الطلاب البالغ عددهم 1308 في مدرسة المرشحين لضباط الجيش الإندونيسي، تعافوا تمامًا من مرض فيروس كورونا المستجد.





ونقلت وكالة أنباء (آنتارا) الإندونيسية عن الجنرال بيركاسا قوله في بيان اليوم أن 489 طالبا المتبقين لايزالوا مصابين بالكورونا منهم 10 في مستشفى دوستيرا العسكري في باندونج عاصمة مقاطعة جاوا الغربية.





وأظهرت بيانات فريق مكافحة مرض كوفيد-19 في إندونيسيا تسجيل 1868 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت ليرتفع إجمالي الإصابات بها إلى 97286 حالة.



