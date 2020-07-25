مدير أمن المنيا يعتمد حركة التنقلات الداخلية للضباط

اعتمد اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا حركة التنقلات الداخليه لرؤساء المباحث والضباط بالمديرية .





شملت الحركه تولى اللواء أشرف علي علي أحمد مدير قطاع شمال المنيا، واللواء محمد مصطفي ضبش مساعد المدير للأمن العام، واللواء عماد علي أحمد مساعد المدير للشؤون المالية والإدارية، واللواء عثمان محمد محمود مساعد المدير للشرطة المتخصصة، واللواء حاتم فوزي السيد مساعد فرقة بقطاع الجنوب.





وتولي اللواء بهاء الدين نبيل منصب نائب المدير لقطاع جنوب، واللواء عادل فتحي عبد اللطيف مساعد المدير للوحدات، واللواء عبد السميع فرغلي مساعد المدير للتدريب والأفراد، واللواء ياسر عبد الفتاح السيد مساعد بقطاع الشمال.





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وتولي العميد شريف كرم رئيس المباحث الجنائية، والعميد أشرف حسني مفتشا لمباحث تأمين الطرق، والعميد محمد خيري رئيس مباحث التموين، والعميد حسن عبد الغفار مفتش مباحث المنطقة المركزية، والعقيد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب، المقدم خالد شحاته مفتش للجنوب، والمقدم أحمد أبو بكر رئيس مباحث قوات الأمن، والعميد محمد سليم رئيس مباحث تنفيذ الأحكام، العقيد حاتم ربيع رئيس فرع شمال، والمقدم أحمد لبيب مفتش شمال، المقدم حسن شلبي تصاريح العمل، والعميد محمد صادق مدير المرافق، والعميد إيهاب يسري إسكندر وكيل المرور، والعقيد معتز البدوي رئيس مباحث الأموال العامة.





وتولي الرائد بلال الجنايني رئيسا لمباحث بني مزار، والمقدم حسام سعداوي رئيسا لمباحث المسطحات، والرائد أحمد شحاته رئيس مباحث النجدة، والرائد محمد بكر مفتش فرقة الجنوب، والرائد عبدالوهاب أبوطالب رئيسا لمباحث أبوقرقاص، والرائد محمد عليوه رئيسا لمباحث سمالوط شرق، والمقدم محمد منير رئيسا لمباحث مركز المنيا، والرائد هيثم فاروق معاون أول مباحث المرور، الرائد إسلام محمود رئيسا لمباحث الحماية المدنية، والرائد أحمد رأفت رئيس مباحث مركز ملوي.



