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رياضة

أبرزها أكاديمية رياضية في الطالبية.. الاتحاد السكندري يقاضي مستغلي شعار واسم النادي.. صور

السبت 25/يوليه/2020 - 07:32 م
محمد مصيلحي
محمد مصيلحي
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حسام الحارتي
أكد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة  محمد مصيلحى أنه لن يتهاون مطلقًا مع أي جهة أو أشخاص تقوم باستغلال اسم أو شعار النادى، دون وجه حق.

وقال محمد مصيلحي إن هذه القرصنة ستواجه بكل حزم، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع مستغلى شعار واسم النادى، وكذلك سيتم مطالبتهم بتعويضات كبيرة، وفقا للقوانين المنظمة لهذا الشأن,

جاء ذلك، بعد أن علمت إدارة النادى، أن أحد الأشخاص استغل اسم نادى الاتحاد السكندرى، وأنشأ أكاديمية بمنطقة الطالبية في محافظة الجيزة، تحت اسم "جرين ستار"، دون أي سند أو تصريح من إدارة نادى الاتحاد السكندرى، ودون وجه حق، كما تقاضى هذا الشخص أموالا من أولياء أمور الناشئين الذين يترددون على هذا النادى، مُعتقدين أنه يتبع منظومة الاتحاد السكندرى.


وبناء على ما سبق، أبلغ النادى، وزارة الشباب والرياضة، بخطاب رسمي، بهذا الانتهاك للحقوق الخاصة بنادى الاتحاد السكندرى، و كذلك مديرية الشباب والرياضة والجهات الأمنية المعنية، ضد هذا الشخص، حيث توجهت الإدارة القانونية بالنادى لمدينة القاهرة، لإثبات الحالة واتخاذ اللازم .

وأشار إلي وجود ناد آخر تحت اسم "الاتحاد الرياضى – فرع القاهرة"، يقوم بمثل هذه الانتهاكات لحقوق النادى، بالإضافة لبعض أكاديميات كرة القدم (غير رسمية) تستغل اسم و شعار نادى الاتحاد السكندرى بمنطقتي شرق وغرب الإسكندرية، جار اتخاذ الإجراءات القانونية معهم أيضا.

وقد فوض مجلس إدارة النادى  إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم بأتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشاء أكاديميات باسم نادى الاتحاد السكندرى بمختلف محافظات الجمهورية ، لاستقطاب العناصر المميزه و الواعده من هذه الأكاديميات لدعم جميع فرق الناشئين بالنادي.
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