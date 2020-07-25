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محافظات

استخراج قرارات علاج على نفقة الدولة لـ 10 آلاف مريض بالدقهلية

السبت 25/يوليه/2020 - 07:40 م
استخراج قرارات علاج
استخراج قرارات علاج على نفقة الدولة ل 10 الآف مريض بالدقهليه
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همت الحسينى

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحه بالدقهلية فى تصريحات صحفيه له اليوم السبت أن مراكز طب الاسره بصحة الدقهليه مازالت تقدم خدماتها لمرضى الأمراض المزمنة الضغط والسكر.

جاء ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج الأمراض المزمنة.

واضاف وكيل الوزارة  انها تقوم باستخراج قرارات جديده و تجديد القرارات السابقه وكذلك صرف العلاج على مستوى المحافظه

واشار الى ان عدد المنتفعين لمبادرة الرئيس حتى الآن أكثر من 10 الآف مواطن ومواطنة بمراكز طب الاسره المنتشره فى ربوع الدقهليه فى مواعيد العمل الرسميه . 

بالاضافه لعمل الفحوصات والاشعات اللازمه اذا استلزم الأمر وذلك بمستشفيات الصحه او المراكز الخاصه
استخراج قرارات علاج على نفقة الدولة لـ 10 آلاف مريض بالدقهلية
استخراج قرارات علاج على نفقة الدولة لـ 10 آلاف مريض بالدقهلية
استخراج قرارات علاج على نفقة الدولة لـ 10 آلاف مريض بالدقهلية
استخراج قرارات علاج على نفقة الدولة لـ 10 آلاف مريض بالدقهلية
استخراج قرارات علاج على نفقة الدولة لـ 10 آلاف مريض بالدقهلية
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