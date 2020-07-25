محمد جاد: برنامج بدني خاص لـ «سيدات سلة الأهلي» قبل استئناف المنافسات

أكد محمد جاد، المدرب العام لفريق كرة السلة بالنادي الأهلي، أن عودة النشاط الرياضي بعد فترة توقف طويلة تحتاج إلى مجهود كبير من العمل لاستعادة مستوى اللاعبات المعهود للمنافسة على البطولات المختلفة.





وقال جاد، إن الجهاز الفني بقيادة علي هاشم وضع برنامجا بدنيا وخططيا خاصا لتجهيز اللاعبات للعودة التدريجية للنشاط الرياضي، ومن ثم القدرة على المنافسة بشراسة على البطولات المختلفة سواء المحلية أو القارية.





وأضاف المدرب العام، أن المنافسة على البطولات ستتأثر بعد فترة التوقف التي دامت قرابة الأربعة أشهر، إلا أن كلمة السر التي سترجح كفة فريق على الآخر هي القدرة على سرعة استعادة اللياقة البدنية المعهودة.





وأشار إلى أن الجهاز الفني كان على تواصل مستمر مع اللاعبات خلال فترة التوقف عبر الإنترنت لمنحهن التعليمات بمواصلة التدريبات البدنية المنزلية قبل العودة للتدريب داخل النادي.



