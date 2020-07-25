AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد جاد: برنامج بدني خاص لـ «سيدات سلة الأهلي» قبل استئناف المنافسات

السبت 25/يوليه/2020 - 07:26 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أكد محمد جاد، المدرب العام لفريق كرة السلة بالنادي الأهلي، أن عودة النشاط الرياضي بعد فترة توقف طويلة تحتاج إلى مجهود كبير من العمل لاستعادة مستوى اللاعبات المعهود للمنافسة على البطولات المختلفة.

وقال جاد، إن الجهاز الفني بقيادة علي هاشم وضع برنامجا بدنيا وخططيا خاصا لتجهيز اللاعبات للعودة التدريجية للنشاط الرياضي، ومن ثم القدرة على المنافسة بشراسة على البطولات المختلفة سواء المحلية أو القارية.

وأضاف المدرب العام، أن المنافسة على البطولات ستتأثر بعد فترة التوقف التي دامت قرابة الأربعة أشهر، إلا أن كلمة السر التي سترجح كفة فريق على الآخر هي القدرة على سرعة استعادة اللياقة البدنية المعهودة.

وأشار إلى أن الجهاز الفني كان على تواصل مستمر مع اللاعبات خلال فترة التوقف عبر الإنترنت لمنحهن التعليمات بمواصلة التدريبات البدنية المنزلية قبل العودة للتدريب داخل النادي.

وأوضح "جاد" أن المنافسة على الدوري هذا الموسم صعبة، والأهلي يبحث دائمًا عن المركز الأول، مؤكدًا على أن الفريق يسعى لحصد اللقب المحلي بكل قوة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. مران بدني قوي للاعبي النادي الأهلي في التتش

شاهد .. طائرة الأهلي تعود للتدريبات بفرع مدينة نصر

أشرف توفيق: نستعد لمرحلة صعبة.. وثقتي كبيرة في رجال سلة الأهلي

سيدات الطائرة بالأهلي يعودن للتدريبات استعدادًا لعودة النشاط الرياضي

الجارحي: فريق سلة الأهلي يملك العزيمة والطموح لحصد البطولات

سيد لاشين: سُعداء بعودة نشاط تنس الطاولة.. وجاهزون لحصد كل البطولات

ترشيحاتنا

شاهد.. ابنة الفشياوي مع دينا الشربيني

بسبب جائحة كورونا.. فنادق تقدم إقامة مجانية للعرسان

ضباع أردوغان يتقاتلون.. صدام بين السراج وباشأغا ينذر بتفجير حكومة الوفاق في طرابلس

هل يشترط صيام أيام العشر من ذي الحجة كاملة .. عالم أزهري بجيب

الكمامات للنساء فقط.. فتوى إيرانية مثيرة للجدل بشأن فيروس كورونا

عريس يتعرض لموقف محرج أثناء تقطيع تورتة الزفاف.. صور

AdvertisementS

3 أزمات خارج الملعب تحاصر فريق الأهلي

النجوم تنتفض فى وجه فاروق جعفر: بطولاتنا حلال.. ولا نعرف رشاوي الحكام

مصر أكبر منك يا فاروق يا جعفر.. اتحاد الكرة يرفض اتهامات التدليس للأهلي والزمالك ومنتخب 90

صفقة الزمالك المنتظرة .. حمزة المثلوثي فى عيد ميلاده الـ28 .. سجل 10 أهداف وصنع 20 وفاز ببطولتين محليتين

سقطة أضاعت تاريخ ملك النص.. الجبلاية تتوعد.. جيل 90 غاضب والكاف يرفض اتهامات الفساد

كلوب يعلن عدم استكمال عقده مع ليفربول

صدى البلد يكشف.. عمر خربين يرحب باللعب في الزمالك

شوبير ورضا عبد العال و سيكا الأبرز وفاروق جعفر ليس الأول .. تصريحات مثيرة للجدل من نجوم الكرة المصرية

نحن في بلد قانون.. أسامة أبو زيد يطالب بمنحه جميع الصلاحيات لوقف تراشق الأهلي والزمالك

اتهامات مرفوضة.. اتحاد الكرة يدرس إحالة فاروق جعفر لـ القيم والأخلاق

باريس سان جيرمان يكشف تفاصيل إصابة كيليان مبابي

نجم الإسماعيلي ردًا على فاروق جعفر: حققنا بطولة أفريقيا بـ 13 لاعباً فقط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعرفيها قبل الشراء.. 6 علامات تكشف لك الفارق بين الكبدة البلدي والمستوردة

لن تراه إلا في أفريقيا| شاهد.. فندق معلق على جسر سيلاتي

مواصفات فولكس فاجن volkswagen id.3 الكهربائة الجديدة.. فيديو وصور