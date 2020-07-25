AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

دانا شوقي: «سيدات طائرة الأهلي» جاهز لحصد كل البطولات

السبت 25/يوليه/2020 - 07:35 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أبدت دانا شوقي، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالأهلي، سعادتها بالعودة واستئناف النشاط الرياضي مرة أخرى بعد غياب طويل، بسبب انتشار جائحة فيروس «كورونا المستجد» خلال الفترة الماضية.

وأضافت دانا، أن الفريق قبل توقف النشاط كان في قمة مستواه البدني والفني، مما أهل الفريق بقوة لحصد بطولة الدوري، مؤكده أن اللاعبات عُدن للتدريبات بقوة وجدية، ويسعين لاستعادة اللياقة البدنية في أسرع وقت.

وأشارت، إلى أن الجميع ملتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المنزل والتدريبات بشكل مستمر، مع تطهير وتعقيم الادوات قبل وبعد التدريب، تنفيذا لتعليمات إدارة النادي، خاصة في التباعد بين اللاعبات، سواء قبل المران أو بعده.

وأكملت لاعبة الأهلي، أن الجهاز الفني بقيادة حمدي الصافي، تحدث عن عودة التدريبات بشكل تدريجي لتجنب الإصابة مع وضع برنامج بدني مكثف خلال فترة الإعداد لاستكمال الموسم الجاري والاستعداد للموسم القادم بشكل جيد لحصد جميع البطولات.

وقالت لاعبة الأهلي، إن الفريق يضم العديد من الخبرات ولن يتأثر بالغياب الطويل عن التدريبات، وقادر على العودة بأسرع وقت للياقة المطلوبة لحصد البطولات هذا الموسم وكذلك في الموسم الجديد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رامي ربيعة: هدفنا حفاظ الأهلي على الدوري واستعادة اللقب الإفريقي

الجارحي: فريق سلة الأهلي يملك العزيمة والطموح لحصد البطولات

علي هاشم: سيدات السلة بالأهلي جاهز للتتويج بالبطولات

حمدي الصافي: سيدات الطائرة بالأهلي جاهز لحسم لقب الدوري

سهيلة وفيق: سيدات الطائرة بالأهلي جاهز لاستكمال سلسلة الانتصارات في الدوري

ثريا محمد: هدفنا فوز الأهلي بدوري السلة

ترشيحاتنا

مارست الجنس مع حماها وجوزها نايم جنبهم.. والزوج: حرقتها في أماكن حساسة وقتلتها

رفقة شقيقتها.. داليا مصطفى تنشر صورة من الساحل الشمالي

تحالف أردوغان والسراج.. كيف تنقذ حكومة الوفاق الليرة التركية؟

على أصولها.. طريقة عمل الفتة المصري بطشة الثوم مع الشيف توتا

نحن في بلد قانون.. أسامة أبو زيد يطالب بمنحه جميع الصلاحيات لوقف تراشق الأهلي والزمالك

مصر أكبر منك يا فاروق يا جعفر.. اتحاد الكرة يرفض اتهامات التدليس للأهلي والزمالك ومنتخب 90

AdvertisementS

3 أزمات خارج الملعب تحاصر فريق الأهلي

النجوم تنتفض فى وجه فاروق جعفر: بطولاتنا حلال.. ولا نعرف رشاوي الحكام

مصر أكبر منك يا فاروق يا جعفر.. اتحاد الكرة يرفض اتهامات التدليس للأهلي والزمالك ومنتخب 90

صفقة الزمالك المنتظرة .. حمزة المثلوثي فى عيد ميلاده الـ28 .. سجل 10 أهداف وصنع 20 وفاز ببطولتين محليتين

سقطة أضاعت تاريخ ملك النص.. الجبلاية تتوعد.. جيل 90 غاضب والكاف يرفض اتهامات الفساد

كلوب يعلن عدم استكمال عقده مع ليفربول

صدى البلد يكشف.. عمر خربين يرحب باللعب في الزمالك

شوبير ورضا عبد العال و سيكا الأبرز وفاروق جعفر ليس الأول .. تصريحات مثيرة للجدل من نجوم الكرة المصرية

نحن في بلد قانون.. أسامة أبو زيد يطالب بمنحه جميع الصلاحيات لوقف تراشق الأهلي والزمالك

اتهامات مرفوضة.. اتحاد الكرة يدرس إحالة فاروق جعفر لـ القيم والأخلاق

باريس سان جيرمان يكشف تفاصيل إصابة كيليان مبابي

نجم الإسماعيلي ردًا على فاروق جعفر: حققنا بطولة أفريقيا بـ 13 لاعباً فقط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعرفيها قبل الشراء.. 6 علامات تكشف لك الفارق بين الكبدة البلدي والمستوردة

لن تراه إلا في أفريقيا| شاهد.. فندق معلق على جسر سيلاتي

مواصفات فولكس فاجن volkswagen id.3 الكهربائة الجديدة.. فيديو وصور