شريف أشرف محمد يستعد لطرح ميني ألبوم "ديسمبر"

يقف مطرب الراب شريف أشرف محمد على تحضيرات ميني ألبوم جديد خلال الفترة الحالية، يحمل اسم "ديسمبر"، تمهيدا لطرحه خلال العام الجاري.













ومن المقرر أن يحتوي الميني ألبوم الجديد على أربع أغان، ويستمر به على نفس طريقته التي يتبعها في الأغاني السابقة له فيكتب ويلحن جميع أغانيه.













فيما يستعد شريف أشرف محمد لطرح أغنية جديدة في الأول من أغسطس المقبل تزامنا مع عيد الأضحى، تحمل اسم "كنت أهبل٢"، وهي الجزء الثاني من أغنية "كنت أهبل" التي كانت سبب شهرته على مواقع التواصل الاجتماعي.













شريف أشرف طرح مؤخرا أغنية بعنوان "غبي" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وقبلها طرح عددا من الأغاني على طريقة السينجل، منها "هروب" و"كواليس" و"شبهك" و"اكتئاب حاد".