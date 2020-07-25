أيمن نصري: ما فعله أردوغان في آيا صوفيا تصرف عدواني.. فيديو



قال الحقوقي أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الاوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف أن تركيا تشهد انتهاكات منذ الانقلاب العسكري.





واكد أيمن نصري في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء القاهرة على قناة الحدث اليوم والذي يقدمه الإعلامي خالد العوامي أن أردوغان يقوم بعلميات قمعية ضد خصومه بشكل كبير في قطاعات مختلفة بتركيا.





وأوضح رئيس المنتدى العربي الاوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف أن تركيا تحولت لسجن كبير للصحفيين وتم منع التغطية الإعلامية الخارجية، وذلك لعدم كشف الحقائق التي تحدث في تركيا من عمليات قمع وانتهاكات متكررة في حق الشعب التركي .





ولم يكتف اردوغان بذلك بل منع المنظمات الدولية من دخول تركيا ومن أجل توثيق الجرائم الكبيرة التي يقوم بها خاصة أن هناك ارتفاعا في عددحالات الاختفاء القسري والقتل.



واكد أيمن نصري أن آية صوفيا له رمز ديني كبير وقام النظام التركي بتحويلها إلى مسجد يوم 17 يوليو واعتبره الغرب تصرف عدواني لانه يمحي الهوية الدينية المسيحية ويعزز ثقافة التعصب كما أن هذا القرار لاقي اعتراض من جميع الطوائف الدينية خاصة.



