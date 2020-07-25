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حوادث

مصرع شخصين وإصابة اثنين في تصادم بين سيارتين بدمنهور

السبت 25/يوليه/2020 - 08:15 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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جمالات الدمنهورى

لقى شخصان مصرعهما كما اصيب آخران باشتباه كسور بالضلوع وجرح حولى ١٠سم بالراس وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق دمنهور/دسوق وتم نقل الجثتين والمصابين للمستشفى التعليمى بدمنهور. 


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 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مركز شرطة دمنهور يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ملاكى أمام قرية الهوارية بطريق دمنهور دسوق  ووجود متوفين ومصابين.



 وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين أن الحادث أسفر عن وفاة :  السيد سعيد عبد الله ٥٠سنه ومسعد عبدالله عبد الحميد ٥٩سنة. 


كما تسبب الحادث فى أصابة محمود دسوقى محمود سرور  ٤٥سنه مقيم الرحمانيه باشتباه مابعد الاتجاج وحامد خليفه عيسوى ٢٥سنه مقيم  الرحمانيه باشتباه كسر بالضلوع وجرح حولى ١٠سم بالراس وكدمات متفرقة 


وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى التعليمى بدمنهور والمصابين لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 

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