إنترنت.. المجلس العربي يطلق شبكة المسؤولية المجتمعية للجامعات

أطلق المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، اليوم السبت، الشبكة العربية للمسؤولية المجتمعية للجامعات، على هامش المؤتمر الذي نظمه المجلس عبر شبكة الإنترنت "ويبنار" بعنوان المسؤولية المجتمعية والجامعات، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء الأجانب وممثلي الجامعات.





ونظم المجلس هذا البرنامج مع عدد من الجامعات الدولية والاقليمية والمؤسسات التعليمية، بهدف تشبيك الجامعات من خلال المؤتمرات والندوات عبر الإنترنت، لتسهيل التعلم المتبادل ومشاركة الممارسات والسياسات المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية للجامعات.





ويتجاوز مفهوم الشبكة العربية للمسئولية المجتمعية للجامعات المهمة التقليدية للجامعات، حيث يؤكد على أهمية المسئولية المجتمعية بالتعليم العالي، عبر جمع أكبر مجموعة من الجامعات المتلزمة بالمسؤلية المجتمعية من جميع أنحاء العالم، وتبادل الأفكار والممارسات والتعاون بالمشاريع المؤثرة والتى تعزز المفهوم الدولي للتنمية المستدامة بالتعليم العالي.





وشارك في المؤتمر الذي بدأ بكلمة افتتاحية من الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، الدكتورة راندا رزق، أمين عام المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، الاستاذ الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، الدكتور اسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الأستاذ الدكتور عبدالحي عبيد، رئيس الجامعة العربية المفتوحة بمصر، الأستاذ الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل، الدكتورة خديجة دايروفا، نائب رئيس قسم التعاون الدولي والعلاقات الحكومية بجامعة نزاربيف، الدكتورة شولبان دزامانبالاييفا، وكيل الجامعة للشؤون الاجتماعية بجامعة الفارابي الكازاخستانية الوطنية، الدكتور أشوين فرنانديز، المدير الإقليمي - منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا لهيئة الترتيب العالمي للجودة QS، والدكتورة زويا زايتسيفا، المدير الإقليمي لهيئة الترتيب العالمي للجودة QS.





وفي ذات الصدد، أعلنت الدكتورة راندا رزق الأمين العام للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، عن إطلاق الشبكة العربية للجامعات للمسؤولية المجتمعية، بمشاركة العديد من الجامعات، وعلى رأسها الجامعات الجديدة التي ستتواجد مقارها بالعاصمة الإدارية.





قال الدكتور عمرو عزت سلامة الامين العام لاتحاد الجامعات العربية، إن الجامعات استمدت المسؤولية المجتمعية من شركات المال والأعمال و طورتها وإضافات إليها مفهوم المسئولية الأخلاقية, موضحا أنه على الرغم حداثة مفهوم المسؤولية المجتمعية، لكن الجامعات والطلاب على مستوى العالم قد طوروها واستوعبوها وجعلوا من انفسهم شركاء للمجتمع.





ويمتلك المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية خبرات طويلة في مجال جودة الجامعات، حيث نجح المجلس في مساعدة العديد من الكيانات الجامعية على إنهاء ملفات الجودة، ومساندة الجامعات للحصول علي الترتيب العالمي للجودة QS Ranking علي مستوي الشرق الأوسط وأفريقيا وعلى الصعيد الدولي.