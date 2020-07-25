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أخبار العالم

الجيش الليبي: الاتفاقيات بين حكومة الوفاق وتركيا تفتقر إلى الشرعية

السبت 25/يوليه/2020 - 08:13 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أ ش أ
قال مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب اليوم /السبت/ إن "جميع الاتفاقيات بين حكومة الوفاق وتركيا تفتقر إلى الشرعية".
وأوضح العميد المحجوب - في مقابلة خاصة مع قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم /السبت/ - أن السراج حل في اسطنبول لأجل أخذ تعليمات من الرئيس التركي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن حكومة فايز السراج والميليشيات لا يمكنها أن تستمر في طرابلس بدون حماية تركيا.
وأوضح أن المرتزقة يرسلون مزيدا من التعزيزات إلى جبهتي سرت والجفرة، تحت إشراف تركي، مؤكدا أن الجيش الوطني الليبي جاهز لصد أي هجوم من الميليشيات والمرتزقة المدعومين من تركيا.
ولفت إلى أن تركيا تواصل نقل المرتزقة إلى ليبيا عبر طائرات شحن تابعة لها، وهو ما أكدته عدد من التقارير الدولية، خلال الآونة الأخيرة.
وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري نشر - الجمعة - مقطعا مصورا يوثق نقل المرتزقة السوريين، على متن إحدى طائرات شركة الخطوط الإفريقية الليبية.
وأكد المسماري أن استمرار نقل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين لمدينة مصراتة، غربي البلاد، يعد تحديا صارخا للمطالب الدولية للتهدئة ووقف النار، مشددا على أن ما تقوم به تركيا يعد خرقا للقرارات العربية والدولية التي تمنع نقل المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا.
وتابع: "تركيا تدعم الإرهاب والجريمة في ليبيا وتعمل لتحقيق أحلامها في السيطرة على إقليم ليبيا الجغرافي وعلى مقدراتها وثرواتها، والعالم يتفرج وتركيا تتمدد".
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