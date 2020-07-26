مصر تفتتح أكبر مجمع لتسويق منتجات مصانعها في غرب القاهرة

أعلن في مصر عن افتتاح أكبر مجمع لتسويق منتجات المصانع المصرية في مختلف المجالات الصناعية و التجارية التي تقدر بمليارات الدولارات .









قالت شركة الطارق للتنمية والاستثمار العقاري مالكة المجمع ، في بيان صحفي اليوم إن المجمع ، الذى افتتح على 10 مراحل كان آخرها اليوم ، يقام في مدينة السادس في غرب القاهرة على مساحة تتخطى 54 ألف متر من المباني ليكون بذلك أكبر سوق علي الاطلاق في مصر من حيث المساحة الخدمية و التجارية حيث يتواجد مئات المصنعين و التجار .





وأشارت إلى أنه تم اختيار هذا الموقع ليكون علي مقربة من المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر وللنهوض بالصناعات المصرية على مختلف أصعدتها سواءً كبيرة، ومتوسطة أو صغيرة وحتي متناهية الصغر و تسهيل عملية تسويقها داخليا وخارجيا .





ويقول طارق جمال المدير التجاري للشركة إن المجمع يعمل على تسويق منتجات المصانع المصرية في مختلف المجالات الصناعية والتجارية المتعددة للمساعدة علي النهوض بالصناعة الوطنية خاصة المتعلقة بالصناعات الثقيلة والمرتبطة بمواد الإنشاء و البناء و الكهرباء و الآلات ، لافتا إلى أن المجمع يخدم مئات الزوار و العملاء من داخل وخارج مصر بشكل يومي ويعمل علي تسويق منتجات العديد من المصانع المصرية الموجودة بجميع انحاء البلاد.



