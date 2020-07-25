فتاوى تشغل الأذهان .. هل يشترط صيام أيام العشر من ذي الحجة كاملة .. حكم خروج المرأة لزيارة أبنائها في فترة العدة ..حكم ذبح الأضحية قبل العيد خوفا من موتها





وأضافت الإفتاء فى إجابتها، أن ما فعله مقدِّمُ السؤالِ من قيامه بذبحها قبل العيد عندما أصابها المرضُ وأشرفت على الموتِ، وقيامه بتوزيع لحمها على الفقراء، عملٌ مشروعٌ، إلا أن لحمها هذا لا يعد أضحيةً، بل هو صدقةٌ تصدَّق بها، والله سبحانه وتعالى يجزيه خيرًا.









وأكدت الإفتاء أن الأضحية لا تكون إلا بالذبح بعد صلاة العيد كما هو مقررٌ شرعًا؛ لقوله سبحانه وتعالى: "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ"، ولقول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ".













هل يشترط صيام أيام العشر من ذي الحجة كاملة







