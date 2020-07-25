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سيارات

إصدار خاص من بي إم دبليو X7 Dark Shadow Edition 2021.. صور

السبت 25/يوليه/2020 - 08:35 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت مجموعة BMW لصناعة السيارات الالمانية الالمانية عن إصدار النسخة Dark Shadow الخاص من سيارة الـ SUV العائلية بي إم دبليو X7 ، وبالرغم من المميزات العديدة التى ستتواجد فى هذا الاصدار الخاص إلا أنه سيكون محدود، حيث أنه سيتم إنتاج 600 نسخة فقط من هذا الإصدار حول العالم.

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تصميم DARK SHADOW EDITION

واوضحت الشركة البفارية عن لون الاصدار الخاص Dark Shadow ليكون لون رمادي داكن غير لامع Individual Frozen Arctic ، مع العديد من اللمسات باللون الأسود اللامع في مختلف أنحاء السيارة،مثل العمود B والعمود C والمرايا وقضبان السقف والشبك الأمامي ، فوهات العادم ذات شكل شبه المنحرف لها أطراف كروم سوداء، بالإضافة جنوط مقاس 22 بوصة باللون الأسود.


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المقصورة الداخلية لـ DARK SHADOW EDITION

اما عن المقصورة الداخلية للسيارة فهي مفروشة بجلد Merino مع مزيج من اللونين الأزرق الداكن والأسود، أما الجزء السفلي وظهر المقاعد الأمامية تأتي مغطاة بجلد Merino الأسود، وعلى الكونسول الوسطي هناك لمسات باللون الأسود اللامع ، بالإضافة الى تغطية جلد ألكانتارا السقف باللون الأزرق الداكن، كما تمت إضافة جلد النابا بنفس اللون على ألواح الأبواب ومساند الأذرع والجهة العلوية من الكونسول الأمامي .

 

حزم DARK SHADOW EDITION

وتاتى السيارة من BMW بأربع حزم الاختيارية في X7 الأساسية و تتوفر بصورة قياسية في إصدار Dark Shadow، والحزمة التنفيذية ، و حزمة المساعدة في القيادة الاحترافية ، وحزمة المقاعد الفاخرة ، وحزمة الطقس البارد، لكن التجهيز الاختياري الوحيد في هذا الإصدار هو الاختيار بين مقاعد الكابتن للصف الثاني أو مقاعد متصلة تتسع لـ 3 أشخاص.

 

قوة محرك DARK SHADOW EDITION

وتستمد السيارة النسخة الخاصة على محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.4 لترات بقوة 523 حصان وعزم دوران 750 نيوتن-متر، متصلًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات مع نظام دفع على جميع العجلات ومكابح M Sport عالية الأداء.

 

سعر DARK SHADOW EDITION

اما عن سعر إصدار Dark Shadow في السوق الأمريكي يصل الى  120,490 دولار أمريكي، وستصل السيارة إلى الأسواق العالمية اعتبارًا من شهر أغسطس القادم .

إصدار خاص من بي إم دبليو X7 Dark Shadow Edition 2021.. صور
إصدار خاص من بي إم دبليو X7 Dark Shadow Edition 2021.. صور
إصدار خاص من بي إم دبليو X7 Dark Shadow Edition 2021.. صور
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