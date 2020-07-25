البابا تواضروس: فيروس كورونا جرس إنذار من الله للإنسان لإيقاظه.. فيديو

البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، شائعات اصابته بفيروس كورونا.





وأكد البابا تواضروس الثانى خلال حواره مع فضائية "أكسترا نيوز"أنه يتمتع بصحة جيدة ويعاني من بعض أعراض الانفلونزا العادية بسبب تغيرات الجو.





وتابع قداسة البابا قائلا:" من طبيعتي كتير بـ أصاب بأدوار برد، مرجعا السبب لإجرائه عملية "اللوز" وهو طفل صغير.





وقال البابا تواضروس الثانى،أنه يعتبر فيروس كورونا جرس إنذار من الله للإنسان لإيقاظه، معقبا:"الإنسان في مجمل الحياة بدأ يتعاظم أمام نفسه وربنا بيقوله خد بالك فيروس بسيط يخليك نايم على طول ".

نفى قداسة