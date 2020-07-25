أيمن المزين: طنطا سيخوض ودية جديدة لتصحيح المسار

أكد أيمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا أن لاعبي الفريق على أتم الاستعداد لإستئناف بطولة الدوري المصري من جديد عقب توقفه خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا.
وأضاف أيمن المزين في تصريحات خاصة لصدي البلد"، أنه تم شفاء لاعبي الفريق من فيروس كورونا والعودة للتدريبات من جديد عقب التأكد من شفائهم .
وتابع أيمن المزين: نخوض المعكسر المغلق بكافة اللاعبين دون غياب أحد عن صفوف الفريق وعلى أتم الاستعداد لخوض بطولة الدوري من جديد ".
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وأشار أيمن المزين إلي خوض لاعبي الفريق ودية آخري قبل استئناف بطولة الدوري المصري من أجل تصحيح المسار بشكل نهائي ".
وعن طلب نقل مباريات نادي طنطا إلي الاسكندرية أكد أيمن المزين أن اتحاد الكرة المصري لم يرد بالموافقة على نقل كافة مباريات الفريق إلي الإسكندرية نظرا لتواجد اللاعبين في معسكر مغلق إلي نهاية الدوري الحالي .
.وأتم :" لدينا ثقة كبيرة في موافقة اللجنة الخماسية بنقل المباريات إلي الإسكندرية للحفاظ علي اللاعبين "