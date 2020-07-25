خاص| تعرف على طاقم تحكيم مباراة الإسماعيلي والمقاصة الودية غدا

أعلنت لجنة الحكام لمنطقة الإسماعيلية برئاسة أحمد أبوالرجال، تعيين أحمد صالح حكم ساحة لإدارة مباراة الإسماعيلي ومصر للمقاصة الودية المقرر إقامتها في الخامسة من مساء غد الأحد علي ملعب ستاد الإسماعيلية، ضمن إستعداد الفريقين لإستئناف بطولة الدوري ٦ أغسطس المقبل.
وينشر موقع "صدي البلد" أسماء طاقم التحكيم لإدارة مباراة الإسماعيلي والمقاصة الذي تم اختياره من منطقة الإسماعيلية للحكام.
حكم ساحة : أحمد صالح ويعاونه المساعد الأول مصطفي حسن والمساعد الثاني تامر سمير.
يذكر أن الاسماعيلي سيجري المسحة الطبية الخامسة للفريق بعد غد الإثنين.