خاص| تعرف على طاقم تحكيم مباراة الإسماعيلي والمقاصة الودية غدا

أعلنت لجنة الحكام لمنطقة الإسماعيلية برئاسة أحمد أبوالرجال، تعيين

أحمد صالح

حكم ساحة لإدارة مباراة الإسماعيلي ومصر للمقاصة الودية المقرر إقامتها في الخامسة من مساء غد الأحد علي ملعب ستاد الإسماعيلية، ضمن إستعداد الفريقين لإستئناف بطولة الدوري ٦ أغسطس المقبل.