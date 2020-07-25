مستشار حملة ترامب السابق: على أمريكا أن تساعد في حل أزمة سد النهضة

قال الدكتور وليد فارس مستشار الحملة الانتخابية السابقة للرئيس دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية تقف بمنتصف كل القضايا الخلافية في المنطقة خلال الفترة الحالية.





وأضاف فارس بمداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر شاشة قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن واشنطن تقف في المنتصف في قضية سد النهضة، لأن مصر حليفة لها وإثيوبيا شريكة وصديقة أيضا، مشيرًا على الولايات المتحدة الأمريكية أن تساعد في حل تلك الأزمة وهو ما تسعى إليه الإدارة الحالية.





وأوضح فارس أن هناك خلافا بين أصحاب الرؤى فيما يتعلق بالأزمة الليبية، حيث إن هناك كتلة في الولايات تريد أن تكون إلى جانب التحالف العربي بكل أعضائه من مصر والإمارات والجيش الوطني الليبي، وهناك كتلة أخرى تؤثر عليها اللوبيات القطرية والإخوانية والتركية.





وتوقع فارس، أن ينتهي هذا الموقف الوسطي الأمريكي بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.