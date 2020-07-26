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اقتصاد

66% هبوط صافي أرباح البنك العربي بالأردن في النصف الأول

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:03 ص
البنك العربي
البنك العربي
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رويترز
أعلن البنك العربي، أكبر بنوك الأردن، أن صافي أرباح النصف الأول من العام هبط 66 المئة إلى 152.1 مليون دولار .

وقال البنك في بيان صادر عنه اليوم، إن تبعات جائحة مرض كوفيد-19 على الاقتصادات الاقليمية والعالمية ألحقت الضرر بإيراداته.

وذكر البنك،‭ ‬وهو من ضمن أكبر المؤسسات المالية الرئيسية في الشرق الأوسط، يوم السبت أيضا إن مجمل القروض ارتفع اثنين في المئة إلى 26.7 مليار دولار بنهاية يونيو .

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وارتفعت الودائع خمسة في المئة إلى 35.9 مليار دولار.    

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