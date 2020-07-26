66% هبوط صافي أرباح البنك العربي بالأردن في النصف الأول

وذكر البنك،‭ ‬وهو من ضمن أكبر المؤسسات المالية الرئيسية في الشرق الأوسط، يوم السبت أيضا إن مجمل القروض ارتفع اثنين في المئة إلى 26.7 مليار دولار بنهاية يونيو .





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وقال البنك في بيان صادر عنه اليوم، إن تبعات جائحة مرض كوفيد-19 على الاقتصادات الاقليمية والعالمية ألحقت الضرر بإيراداته.وارتفعت الودائع خمسة في المئة إلى 35.9 مليار دولار.