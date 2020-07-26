66% هبوط صافي أرباح البنك العربي بالأردن في النصف الأول

أعلن البنك العربي، أكبر بنوك الأردن، أن صافي أرباح النصف الأول من العام هبط 66 المئة إلى 152.1 مليون دولار .
وقال البنك في بيان صادر عنه اليوم، إن تبعات جائحة مرض كوفيد-19 على الاقتصادات الاقليمية والعالمية ألحقت الضرر بإيراداته.
وقال البنك في بيان صادر عنه اليوم، إن تبعات جائحة مرض كوفيد-19 على الاقتصادات الاقليمية والعالمية ألحقت الضرر بإيراداته.
وذكر البنك، وهو من ضمن أكبر المؤسسات المالية الرئيسية في الشرق الأوسط، يوم السبت أيضا إن مجمل القروض ارتفع اثنين في المئة إلى 26.7 مليار دولار بنهاية يونيو .
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