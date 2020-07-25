المقاولون العرب يواصل استعداداته لعودة الدوري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ، تدريباته في الخامسة مساءً، استعدادًا لعودة الدوري المصري.
وقال المهندس محمد عادل المشرف العالم على الكرة في تصريحات لـ صدى البلد إنه تقرر خوض 4 مباريات ودية استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري العام المقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف طويلة منذ مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكمل المقاولون يستعد لخوض ودية مع أسوان بعدما ألغى أبناء الجنوب مباراتهم أمام الإنتاج الحربي، بسبب إصابة 18 فردًا بالإنتاج بكورونا.
ويواصل المقاولون التدريبات بملعبة بالجبل الأخضر، بعد إجراء أكثر من مسحة طبية لفيروس كورونا.
ويحتل المقاولون المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 33 نقطة، خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 49 نقطة.