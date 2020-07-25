مايا مرسى لـ صدى البلد: قومى المرأة يرصد الحالات عبر مواقع التواصل| والنساء الحلقة الأضعف فى الأزمات .. قضية التحرش آفة عالمية ورسالتى لكل بنت "كونى قوية"

- هناك إطار عام قوي تعمل عليه الحكومة للحفاظ على أمن وسلامة المرأة





-المجلس أطلق العديد من الحملات لزيادة الوعي





-نعمل على تشجيع الفتيات على تقديم بلاغات رسمية للحصول على حقوقهن كاملة





-دشن المجلس القومي للمرأة "’مرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا













وهناك سيدة من طراز خاص جعلت قضايا المرأة شاغلها الوحيد عملت لسنوات مناصرة لها ومواجهة لمشاكلها أصغر سيدة تولت رئاسة المجلس القومى للمرأة وجعلت كل تحركاته على أرض الواقع انها الدكتورة مايا مرسى كان لنا معها هذا الحوار ...









هل ترين صحوة فى المجتمع ضد التحرش ؟









قضية التحرش الجنسى آفة عالمية ، ومصر بذلت العديد من الجهود لمكافحة العنف ضد المرأة بشكل عام والتحرش الجنسي بشكل خاص، وهناك إطار عام قوي تعمل عليه الحكومة المصرية للحفاظ على أمن وسلامة المرأة في الحياة العامة والخاصة وفقًا للمادة 11 من الدستور المصرى التى تنص على أن الدولة تكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف الموجه ضدها، ومهدت مصر الطريق للتصدى لقضية التحرش من خلال 3 مكونات رئيسية: التشريعات ، والتدريب ، ورفع مستوى الوعي لدى الافراد .









فعلى المستوى التشريعي - والكلام لمايا - يوجد العديد من القوانين التى تعمل على حماية المرأة ومنها قانون لحماية النساء والفتيات من التحرش ، حيث تم تعديل قانون العقوبات (2014) (المادتان 306 (أ) و 306 (ب)) لتجريم التحرش الجنسي، فالمظلة التشريعية قوية جدا و تضم قوانين خاصة بمكافحة الاغتصاب وهتك العرض و الجرائم الإلكترونية على اختلافها وتنوعها ، ومؤخرًا صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس على قانون حماية البيانات الشخصية للأفراد، وموافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات،بشأن التنمر.













وفي عام 2015 تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وفي عام 2017 و اقر لرئيس عبد الفتاح السيسي استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 والتى تتضمن محور الحماية من جميع اشكال العنف والتمييز الموجه ضد المرأة .













حدثينا عن أهم تحركات المجلس لمواجهة هذه الظاهرة السيئة؟









على المستوى المؤسسي ، يوجد مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة ويتم الابلاغ عن حالات التحرش الجنسي عبر الخط الساخن 15115 ، كما انه تم تخصيص وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة داخل وزارة الداخلية ، وثلاثة عيادات مخصصة لحالات العنف ضد المرأة داخل قسم الطب الشرعي ، و21 وحدة مكافحة التحرش داخل الجامعات المختلفة ، وتم تنفيذ برامج تدريبية للجهات المعنية بتنفيذ القانون والنيابة العامة والهيئات القضائية على كيفية التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة وحزم الخدمات الأساسية للنساء اللاتي قد يتعرضن للعنف.













وعلى صعيد رفع الوعي ، تم إطلاق العديد من الحملات لزيادة الوعي العام بهذه الجريمة ومن بين هذه الحملات حملة التاء المربوطة سر قوتك التي بدأت مرحلتها الأولى من خلال بث إعلانات على القنوات الفضائية وعلى مواقع السوشيال ميديا تتناول التحرش في الأماكن العامة والمواصلات .









وتم إطلاق العديد من مقاطع الفيديو والأفلام القصيرة بالتعاون مع شركاء التنمية لزيادة الوعي بالقضية. بالإضافة الى حملة "طرق الأبواب" التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة في جميع أنحاء محافظات مصر تعمل على رفع مستوى الوعي حول قضايا العنف ضد المرأة والتحرش ، وتوفير وسائل إبلاغ للمرأة.









ويقوم المجلس برصد ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلام ففي الحالة الشهيرة الأخيرة على سبيل المثال تواصل مكتب شكاوى المرأة على الفور بمكتب النائب العام وقدم بلاغا، وأصدر عدة بيانات لطمأنة الضحايا وتحفيزهن على الإبلاغ عن أي مضايقة أو عنف تعرضن له إذا رغبن في القيام بذلك. وقدم مكتب شكاوى المرأة المساعدة القانونية والنفسية للضحايا. علاوة على ذلك ، واتخذت الجهات المعنية إجراءات فورية لبدء التحقيق مع المتهم ، بينما تم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون حماية البيانات الشخصية للافراد للتأكيد على حماية الضحايا وسرية بياناتهم ، ويعمل المجلس القومي للمرأة على جميع المستويات مع جميع الشركاء لضمان أن النساء يأخذن حقوقهن .













فى الفترة الأخيرة لاحظنا تركيز المجلس على الحملات على السوشيال ميديا هل ترينها مؤثرة؟













أعتقد ان الاستخدام الكبير حاليًا لوسائل التواصل الاجتماعي له تأثير كبير في هذه الصحوة المجتمعية ،حيث تم استخدام هذه المنصات في اطلاق حركات وحملات توعوية واعلامية فعالة للغاية وهي مهمة لتشجيع النساء على رواية قصصهن. وتوفر مساحة للجمهور للتعبير عن انفسهم وماتعرضوا له . ويعد سرد القصص خطوة مهمة ، ومع ذلك ، نريد العمل على تشجيع الفتيات على تقديم بلاغات رسمية حتى يتمكن من أخذ حقوقهن كاملة على النحو المنصوص عليه في الدستور.









و أصدرت النيابة العامة مؤخرًا قرارًا بإنشاء إدارة لوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للمتابعة والتعامل مع المواطنين .









ويستخدم المجلس القومي للمرأة أيضًا هذه المنصات للوصول إلى الجمهور وإنشاء حملات توعية وحملات تفاعلية وتصميم الرسائل بلغة بسيطة تناسب طبيعة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.













واصبحت مؤسسات الدولة تأخذ القصص المذكورة أو التي يتم سردها على وسائل التواصل الاجتماعي على محمل الجد .













وافقت الحكومة على قانون سرية البيانات هل ترين انه سيحل أزمة الابلاغ عن الاعتداءات على النساء؟









القانون الجديد هو تعديل في قانون الإجراءات الجنائية وسيساعد في حماية سرية الضحية بحيث لا يتم الكشف عن أسم الضحية أو معلوماتها الخاصة أو طرق الاتصال بها في أي وثائق تحقيق أو تقارير مما قد تتسبب في حدوث مشاكل للضحية إذا تم مشاركتها مع المتحرش او المغتصب أو الدفاع عنه ، ويعمل التعديل المقترح على التأكد من أن التحقيق يسير في الاتجاه الصحيح دون التسبب في أي ضغوط أو أضرار نفسية للضحية مما قد يحبطها على المضي في القضية، وهو الامر الذي سيحفز العديد من ضحايا التحرش والاغتصاب على الابلاغ خاصه ان الكثير منهن يعزفن عن الابلاغ عن الجرائم التى وقعت عليهن خشية تأثيرها على سمعتهن والاضرار بهن .













ما الدعم يقدمه المجلس للمرأة التى تواجه مشكلات؟









يتوقف نوع المساندة والدعم الذي يقدمه المجلس وفق طبيعة كل حالة ولكنها تتمثل في:









مساندة قانونية بالمشورة الفورية المجانية وفحص دقيق لموقف كل حالة أو توفير محامى متطوع من شبكة المحامين المتطوعين وفقا للنطاق الجغرافي للدعوى لتولى اجراءات التقاضي واتخاذ مايلزم مع السيدة للوصول الى تمكينها قانونا بالإضافة لمساعدتها على تنفيذ تلك الاحكام وأحيانًا إحالة البلاغات الى النيابة العامة ومتابعتها ، وهناك من نقدم لهن مساندة نفسية واجتماعية وفقا لكل حالة منذ بدايتها حتى بعد انتهاء التمكين القانونى وتبصير السيدة وتمكينها من كافة الموارد الاجتماعية المتاحة بمجتمعها والتوعية وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة فيما يخص التحرش للفتاة نفسها وذويها













تعاصرين كافة قضايا المرأة ما أهم المشاكل التى واجهت المرأة فى زمن كورونا ؟









دائما ما تكون المرأة هى الحلقة الأضعف عند وقوع الكوارث مهما اختلفت أشكالها وأحجامها ، وقد أظهرت التجارب الأخيرة أن مثل هذه الاوبئة تحول الموارد بعيدًا عن الخدمات التي تحتاجها النساء بالرغم من زيادة عبء رعاية الأسرة وتعرض مصادر رزقهن للخسائر .













وتتسبب الأوبئة ومنها فيروس كورونا المستجد فى العديد من الآثار الصحية التى تلحق بالمرأة منها ما ينتج عن حالة الاستنفار فى الخدمات الصحية لمكافحة انتشار الفيروس والتى قد تحد من الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة ، وما يترتب على ذلك من تأثير اجتماعي واقتصادي على الأفراد والأسر والمجتمعات ، ومن المتوقع أيضًا أن تتضرر المرأة الحامل من هذا الوضع حيث أنها الأكثر تواصلًا واحتياجًا للخدمات الصحية (رعاية ما قبل الولادة والولادة) وهذا قد يعرضهن بشكل كبير للعدوى في المرافق الصحية ، الأمر الذي قد يعيق من ذهابهن لتلك المرافق.









واقتصاديًا يشكل انتشار فيروس كوفيد 19 تهديدًا خطيرًا لمشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية خاصة في القطاعات غير الرسمية والعمالة غير المنتظمة ، علاوة على احتمالية زيادة الفجوات بين الجنسين في سبل العيش في مصر، فالأعراف الاجتماعية تفرض على النساء أنهن مقدمى الرعاية الرئيسية للأسرة ، وعادةً ما تتحمل النساء أعمال الرعاية المنزلية ، ويقضين ساعات أطول من الرجال في ممارستها حيث يلعبن دوراَ أساسيًا فيما يتعلق بالنظافة والسلوك الصحي للأسر ، فضلًا عن كونهن الأكثر تعاملًا مع المنتجات الغذائية ، وبالإضافة إلى ذلك فإن تأثير الفيروس يصل أحيانًا الى التخلي عن العمل لرعاية الأطفال خارج المدرسة ودور الحضانة، أو أفراد الأسرة المرضى ، مما يؤثر على مستويات دخلهن .









و أثبتت التجارب أنه في مثل هذه الأوقات العصيبة ، يزيد خطر ارتفاع معدلات أشكال العنف المختلفة التى تتعرض لها النساء (على سبيل المثال ، النفسي والجسدي) ، كما تؤثر عمليات إغلاق المدارس على الفتيات والفتيان بشكل مختلف ، خاصة الفتيات المراهقات اللاتي يُتوقع منهن بسبب الأدوار المجتمعية المتعارف عليها و القيام بواجبات الرعاية ، مما يحد من إمكانية وصولهن إلى برامج التعلم عن بُعد وقد يتعرضن للزواج المبكر خاصة فى حالة انتمائهن الى أسر فقيرة .













كيف واجه المجلس الأزمة وكيف يدعم النساء فى هذه الفترة الصعبة؟













باعتبار أن المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية باقتراح السياسة العامة للدولة المصرية في مجال تنمية المرأة طبقا للقانون رقم 30 لعام 2018، فقد أعد المجلس اربع نسخ من تقرير سياسات وبرامج مقترحة بشأن خطة الحكومة للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة للمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الاربع شهور الماضية، وقد سبقت مصر بها الدول والمنظمات الدولية بالخروج باقتراحات قابلة للتنفيذ الفعلى ،









وتتضمن تقارير السياسات والبرامج تحليلًا للوضع القائم ، وذلك من خلال الاستعانة بإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الأخيرة الصادرة عام 2018 ، هذا وقد قدم المجلس في اطارها أيضًا عددًا من المقترحات لتدابير الاستجابة سواء على مستوى الاستجابات الفورية أو متوسطة المدى للوزارات والجهات المعنية.













ودشن المجلس القومي للمرأة "’مرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد".









وأطلق المجلس القومى للمرأة العديد من الأنشطة التوعوية بطرق الوقاية المختلفة والحماية من العدوى للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد من خلال مواقع التواصل الإجتماعي، ويستمر مكتب شكاوى المرأة فى استقبال جميع شكاوى السيدات فى مختلف التخصصات واحالتها للجهات المختصة حيث تلقى ٣٤ الف شكوى خلال فترة الجائحه من منتصف مارس حتى آخر يونيو ٢٠٢٠ ، كما أطلق المجلس أول دليل من نوعه يقدم رؤية متكاملة لكيفية تقديم التوعية والوقاية وأماكن الحجر ومستشفيات الحجز الصحي للنساء والفتيات ذوات الإعاقة وكل الأشخاص ذوى الإعاقة كلا بحسب إعاقته حتى تتمكن هذه الشريحة من مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد .













وكان المجلس سباقًا فى تنظيم ندوة موسعة بهدف التوعية بمخاطر الأمراض الفيروسية التنفسية وطرق انتقالها والوقاية منها وكيفية التعامل مع الحالات المصابة.. كما تقوم فروع المجلس بجميع محافظات الجمهورية بالعديد من الأنشطة التوعوية ، جنبًا الى جنب مع التنسيق مع جميع المحافظات لتوفير المساعدات للسيدات المتضررات.













وقام المركز المصرى لبحوث الرأى العام " بصيرة " بالتعاون مع المجلس وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بإجراء "إستطلاع رأي المصريات حول فيروس كورونا المستجد وأظهرت نتائجه أن الجائحة ساهمت فى إحداث تغيير فى نمط الحياة مقارنة بفترة ما قبله الجائحة ، و أن ٣٣ ٪ نسبة الزيادة في المشاكل الأسرية ، و١٩٪؜ نسبة زيادة العنف بين أفراد الأسرة.













ما الكلمة التى تحبين توجيهها لكل فتاة تتعرض للعنف او للتحرش؟









أقول لكل بنت ممكن تكون اتعرضت لأى شكل من أشكال التحرش كونى قوية ومتسكتيش عن حقك وبلغى ، ولازم تعرفى أن انتهاك خصوصيتك على وسائل التواصل الاجتماعي أو فى الشارع يعتبر جريمة ويجب مواجهتها بالقانون ، وأحب أن أطمئن كل البنات بأنهم في حالة تقدمهم بأي بلاغ لن يتم ذكر أسماؤهم بقوة القانون والمفروض نأخذ حقهم













وأناشد الأسر المصرية بمساندة بناتهن حتى لا يضيع حقهن وعلى المجتمع المصري كله أن يشجع الفتيات التى تتعرض للتحرش على تقديم بلاغات رسمية، من أجل حماية حقوقهن الخاصة، والتخلص من التعامل السلبي في مثل هذه الوقائع والجرائم البشعة.









مر عام على لجنة الختان بقيادة مشتركة للمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ما هي الصورة قبل وبعد تأسيس اللجنة ؟













يعد ختان الإناث من أسوأ الجرائم والانتهاكات التي تؤثرعلى المرأة والفتاة نفسيًا وجسديًا ، لذلك فإن مكافحة ختان الاناث أحد الالتزامات الدستورية والقانونية الرئيسية للحكومة المصرية ، وتمتد الجهود المصرية فى مكافحة ختان الاناث الى بدايات القرن الماضى ، وقد انخفضت نسبة ختان الإناث في مصر بين النساء اللاتى سبق لهن الزواج في الفئة العمرية 15-49 عامًا من 92.3٪ في عام 2014 إلى 87.2٪ في عام 2015؛ بينما انخفضت نسبة ختان الإناث بين الفتيات في الفئة العمرية 15-17 عامًا من 74.4٪ في عام 2008 إلى 61.1٪ في عام 2014

أما عن الإطار الدستوري والتشريعي فكان دستور مصر لسنة 2014 به:









المادة (80): تلتزم الدولة برعاية الطفل، وحمايته من جميع أشكال العنف، والإساءة، وسوء المعاملة، والاستغلال الجنسى والتجارى.

المادة (11): تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين الواجبات الأسرية ومتطلبات العمل.

وفيما يتعلق بتجريم ختان الإناث في قانون العقوبات المصري ، فقد تم حظر ختان الإناث في عام 1997 بقرار من وزير الصحة، ولكن لم يتم حظر هذه الممارسة تمامًا حيث تم السماح بها في بعض الحالات بموافقة ممارس من الطاقم الطبي. وفي عام 2007، أصدرت وزارة الصحة قرارًا وزاريًا يحظر على جميع العاملين في مجال الصحة إجراء عمليات ختان الإناث في المستشفيات، والعيادات الحكومية أو غير الحكومية.









وفي عام 2008 ، تم إصدار أولى النصوص الجنائية المتعلقة بالحماية ضد ختان الإناث حيث تم تعديل قانون العقوبات لينص على عقوبات تجرم ختان الإناث، فتنص المادة 242 مكرر على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن 1,000 جنيه مصري، ولا تزيد عن 5,000 جنيه مصري كل من يقوم بختان الإناث. ومع ذلك، ارتأى المشرع المصرى أن هذه العقوبة لا تتناسب مع الجريمة المرتكبة، لذا تم تعديل المادة 242 مكرر فى عام 2016 بتشديد العقوبات الواردة فى نص المادة و أضافة مادة جديدة رقم 242 مكرر (أ)، وذلك بموجب القانون رقم 78 لسنة 2016.













و جاءت تعديلات 2016 بإعادة تعريف ختان الإناث بوصفه جناية بدلًا من جنحة، وزيادة العقوبة على ممارسة ختان الإناث بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات، وتصل إلى السجن المشدد لمدة 15 سنة إذا نشأ عن فعل ختان الإناث وفاة الضحية أو عاهة مستديمة، كما نصت المواد على عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين سنة، وثلاث سنوات لكل من طلب ختان أنثى وتم الختان بناء على طلبه.









وفى شهر مايو 2019 تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث ، برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والامومة .. حيث تم الإعلان عن تشكيلها خلال اجتماع الدكتورة مايا مرسى مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى ٢١ مايو ٢٠١٩ ، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة الى التعاون مع شركاء التنمية .





حيث قامت الحكومة للمرة الأولى بتنسيق وتوحيد جهودها فى كيان واحد لتكون قادرة مستندة على أساس علمى على متابعة سير هذه الجهود في مصر، وقد أعلن رئيس الوزراء عن هذه اللجنة ضمن الجهود الاخرى لتمكين المرأة في مصر.









ويرتكز عمل اللجنة الوطنية على الأسس المرجعية القائمة، حيث أعلن رؤساء اللجنة (المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة) عن بناء العمل المستقبلي على أساس الجهود السابقة التي تم تنفيذها؛ وتوثيق ما حققته مصر في أجندة القضاء على ختان الإناث. كما تم البدء في منح جائزة تقديرية، وهي "جائزة ماري أسعد، وعزيزة حسين السنوية" لنقل رسالة مفادها أن هذه اللجنة تعترف وتبني جهودها على الإنجازات السابقة.













واستطاع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة تنسيق جهود جميع أعضاء اللجنة الحكومية، وغير الحكومية، وكذلك الشركاء الدوليين؛ ونقل ونشر تلك الجهود وطنيًا، ودوليًا.













وتمكنت اللجنة خلال بضع أشهر ، وتحديدًا من مايو 2019 حتى يونيو 2020، من الوصول إلى 22 مليون مستفيد من النساء والرجال، والأطفال، وذلك من خلال أشكال مختلفة من الأنشطة، ووسائل التوعية ( طرق الأبواب، رفع الوعي، القوافل الطبية، حملات التوعية الإعلامية، بناء القدرات، واستقبال، والتعامل مع الشكاوى،والاستفسارات)تحت شعار # احميها_من_الختان













وفيما يتعلق بالتعديلات التشريعية فانها تقودها اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة وبمشاركة الجهات المعنية؛ وقد تم اقتراح تعديلات تشريعية لضمان سد الثغرات التشريعية،وعلى الرغم من وجود قانون يجرم ختان الإناث بعقوبات صارمة، إلا أن دراسة الجوانب المختلفة لهذه الجريمة سيضمن أن أى ثغرة قانونية سيتم رصدها ومعالجتها .ويتضمن مشروع القانون المقترح عقوبات أكثر صرامة لختان الإناث، وتوسيع نطاق التجريم، وإعادة تعريف فعل ختان الإناث باعتباره عاهة. كما يقدم المقترح معالجة لوضع مرتكب جريمة ختان الاناث من الطاقم الطبى وبالإضافة إلى ذلك، قامت اللجنة بدراسة تناول قضية ختان الإناث في قانون الطفل، ولائحته التنفيذية .









وتمكنت اللجنة من خلال اتصالاتها المستمرة على مدار الساعة بين جميع أعضائها بشكلٍ عام، وخطوط المساعدة، والنيابة العامة ووزارة الداخلية بشكلٍ خاص، من بدء ومتابعة التدخلات الفورية لمساعدة الضحايا المحتملين لهذه الممارسة الضارة و متابعة سير الاجراءات ضد مرتكبيها وذلك بفضل التنسيق الوثيق مع الجهات المختصة داخل اللجنة.













وعلى المستوى الدولى فقد قامت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، باستضافة الاجتماع التشاوري العالمي حول ختان الإناث الذي عقد في مصر لأول مرة في 11 يونيو، 2019 ، كما ساهمت اللجنة في 20 يونيو، 2019 فى أعمال المؤتمر الإقليمي الأفريقي حول القضاء على زواج الأطفال، وختان الإناث الذي استضافته مصر أيضًا، وبين أهم مخرجات هذا المؤتمر نداء القاهرة للعمل من أجل القضاء على زواج الأطفال وختان الإناث في افريقيا. ولاحقًا في فبراير 2020، تم إدراج نداء القاهرة في تقرير قطاع الشؤون الاجتماعية داخل مفوضية الاتحاد الأفريقي.









ومؤخرا وخلال اليوم الوطنى للقضاء على ختان الاناث اطلقت اللجنة الوطنية شهرا كاملا مكثفا للعمل على مناهضة ختان الاناث وسوف يتم اعلان نتائجه خلال الايام القادمة .









أصحبت مصر خلال السنوات القليلة الماضية نموذجا اقليميا ودوليا في سياسات حماية وتمكين المرأة كيف تقدمت مصر في هذا الملف بهذه السرعة؟













تنعم مصر حاليًا بإرادة سياسية حكيمة واعية للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يدعم قضية المرأه عن إيمان وقناعة بقدرات المرأة المصرية وأهمية دورها فى المجتمع ، مما جعل وضع المرأة المصرية وتمكينها محل أنظار واهتمام العالم .









وأشادت وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فمزيلي ملامبو نجوكا بالجهود العديدة التى تقوم بها مصر حاليًا لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد والمراعية لاحتياجات المرأة المصرية، معربة عن سعادتها بالتعاون القائم بين الحكومة المصرية ومنظمات الأمم المتحدة وبالأخص هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر في هذا الإطار .













وأبدت فى خطابها المرسل للبعثة المصرية بنيويورك والمجلس القومي للمرأة بمصر اعجابها الشديد بتقرير رصد السياسات والبرامج الداعمة للمرأة خلال الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد" والذي اعده المجلس القومي للمرأة، مثمنة دور الحكومة المصرية للتأكد من استجابة القرارات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد لاحتياجات المرأة، مشيرة إلى أن تقرير الرصد بمثابة فرصة لضمان عدم وجود سياسة غير مستجيبة لاحتياجات المرأة.









وفى عام 2019 أشاد البنك الدولى بالجهود الحكومية لتمكين المرأة، خاصةً سن إصلاحات تشريعية ساهمت فى تحسين منظومة ممارسة الأعمال للمرأة وتمكينها اقتصاديا، والنهوض بحقوق المرأة في التشريعات العامة.













وتم إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أعدها المجلس القومي للمرأة، وأقرها السيد رئيس الجمهورية فى عام 2017 عام المرأة المصرية كوثيقه العمل خلال الأعوام القادمة، كما تعد هذه الاستراتيجية هى الأولى من نوعها على مستوى العالم ، وتتسق هذه الاستراتيجية مع أهداف التنمية المستدامة 2030 التي وضعتها الأمم المتحدة .













الشمول المالي الذى أتاح الخدمات المالية للمرأة، وبرامج الحماية الاجتماعية (تكافل وكرامة)، كما أشادت الأمم المتحدة بتخصيص رئيس الجمهورية عام 2017 عاما للمراة المصرية ، وإطلاق اول استراتيجية وطنية لتمكين المراة المصرية بناءا على اهداف التنمية المستدامة.













وأشاد الاتحاد الأوروبى بجهود رئيس الجمهورية فى العمل على قضايا المرأة المصرية









،وبينما كانت مصر تناقش تقريرها الوطني حول المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف في نوفمبر 2019 جاءت غالبية الاشادات لمصر موجهة إلى أجندة المرأة، وخاصةً ملف ختان الاناث، وإنشاء آلية تنسيقية وطنية للقضاء هذه الممارسة الجريمة في مصر.













وأشادت هيئة الامم المتحدة ، وهيئة الامم المتحدة للمساواه بين الجنسين وتمكين المرأة ، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة(اليونيسيف) ، وصندوق الامم المتحدة للسكان ، والاتحاد الاوروبى ، والوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) ، وهيئة بلان انترناشيونال.بإنشاء آليه معنية بالقضاء على جريمة ختان الاناث هى اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث والجهود التى قامت بها منذ انشائها.



