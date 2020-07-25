لامبورجيني تكشف عن سيان الهجينة الخارقة.. صور

أعلنت شركة لامبورجينى لصناعة السيارات الفاخرة الايطالية عن السيارة الهجينة سيان الرياضية، التي تمثل الخطوة الأولى في استراتيجية كهربة لامبورجينى.

وتتميز السيارة سيان الهجينة ، ان بها نظام هجين منخفض الجهد باتصال مباشر بين التيار الكهربائي المحرك والعجلات، وهذا يعتبر الأول من نوعه، ويدعم المحرك الإلكتروني أيضًا المناورات منخفضة السرعة مثل الرجوع للخلف وموقف السيارات باستخدام الطاقة الكهربائية.

ويتم دمج هذه التقنية الجديدة مع محرك V12 ، الذي يشتمل على صمامات سحب من التيتانيوم ويتم رفعه إلى 785 حصانًا 577 كيلووات عند 8500 دورة في الدقيقة ، والتي مكنت أيضًا من سرعة قصوى تتجاوز 350 كم / ساعة 217 ميلًا في الساعة .

ويوفر النظام أيضًا تسارعًا فوريًا بتروس منخفضة ، مع قوة جر محسنة توفرها مجموعة المحرك V12 والنظام الهجين. وهذا يجعل Sián أسرع سيارة لامبورجيني تسارعًا على الإطلاق

وحققت سينا تسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة (62 ميلًا في الساعة) في أقل من 2.8 ثانية، كما تم تحسين وقت التسارع من 30 إلى 60 كم / ساعة بمقدار 0.2 ، يزيد المحرك الكهربائي من قوة الجر بنسبة تصل إلى 20٪ ، مما يقلل من سرعة التسارع من 70 إلى 120 كم / ساعة 43-75 ميلًا في الساعة .

قال ستيفانو دومينيكالي ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة لامبورجيني: "إن سيان تحفة في الإمكانات". "لا تقدم سيان فقط تصميمًا هائلًا للسيارة والجولة الهندسية القوية اليوم ، بل إنها تزيد من إمكانيات لامبورجينى كعلامة تجارية للسيارات الرياضية الفائقة للغد و لعقود قادمة.