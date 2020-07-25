ارحمونا يرحمكم الله...تعليق غاضب من خالد بيومي على تصريحات فاروق جعفر

عبر خالد بيومي الناقد والمحلل الرياضي عن استيائه الشديد من تصريحات فاروق جعفر نجم الزمالك والمنتخب السابق أمس بشان مجامله الحكام الافارقه لـ منتخب مصر 90.
وكتب خالد بيومي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " :" الاسوأ من كورونا كلام كابتن فاروق جعفر ارحمونا يرحمكم الله"
وقال جعفر في تصريحات لقناة الزمالك، إن خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي، بعض الأندية المصرية كانت يتم مجاملتها من الحكام الأفارقة.
وأضاف، أن المباريات التي كانت تلعب البطولة الأفريقية داخل مصر، كانت الأندية المصرية تستفيد من أخطاء التحكيم.
وكشف عن واقعة كانت تحدث في الثمانينيات من القرن الماضي، قائلا: "كنا نجلس مع الحكام الأفارقة بالاجتماع الفني قبل المباريات، ويقولون لنا، هل تريدون الحصول على ضربة جزاء، أم طرد لاعب من صفوف المنافس".
وقال جعفر في تصريحات لقناة الزمالك، إن خلال تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 1990، كان يتم مجاملة منتخب مصر في بعض المباريات، ويتغاضى الحكم عن احتساب بعض الكرات.
الاسوأ من كورونا كلام كابتن فاروق جعفر ارحمونا يرحمكم الله 🙏
— khaled bauomy 🇪🇬 (@khaledbauomy) July 25, 2020