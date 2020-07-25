ارحمونا يرحمكم الله...تعليق غاضب من خالد بيومي على تصريحات فاروق جعفر

وكتب خالد بيومي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " :" الاسوأ من كورونا كلام كابتن فاروق جعفر ارحمونا يرحمكم الله"

وقال جعفر في تصريحات لقناة الزمالك، إن خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي، بعض الأندية المصرية كانت يتم مجاملتها من الحكام الأفارقة.













وأضاف، أن المباريات التي كانت تلعب البطولة الأفريقية داخل مصر، كانت الأندية المصرية تستفيد من أخطاء التحكيم.













وكشف عن واقعة كانت تحدث في الثمانينيات من القرن الماضي، قائلا: "كنا نجلس مع الحكام الأفارقة بالاجتماع الفني قبل المباريات، ويقولون لنا، هل تريدون الحصول على ضربة جزاء، أم طرد لاعب من صفوف المنافس".











