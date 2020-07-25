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رياضة

مش جديد عليه.. أسامة خليل لـ صدى البلد: فاروق جعفر أهان الكرة المصرية

السبت 25/يوليه/2020 - 09:48 م
أسامة خليل
أسامة خليل
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حسام الحارتي
علق أسامة خليل لاعب الإسماعيلي السابق على تصريحات فاروق جعفر لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق بشأن مجاملة الحكام للاندية المصرية خلال خوض البطولات الإفريقية.

وقال أسامة خليل في تصريحات خاصة لـ صدى البلد": "ليس جديدا على فاروق جعفر إثارة الجدل.. بطولة الإسماعيلي تأتي بالإجتهاد والتعب والجميع يعلم ذلك".


وتابع :" فاروق جعفر الوحيد الذي يصدق نفسه هو معروف انه يسرح بخياله ومعظم أقوله لا تصدق".

وأكد أسامة خليل أنه فاروق جعفر ساهم في إعطاء فرصة لمسئولي إفريقيا أن معظم بطولات الأندية المصرية كانت تتم بفعل فاعل.

وأوضح أسامة خليل أن تصريحات فاروق جعفر إساءة الكرة المصرية على مستوي العالم.
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