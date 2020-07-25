نيابة ملوى: التصريح بدفن الأطفال الثلاثة الذين ألقى بهم والدهم أمام القطار

امرت نيابة مركز ملوي في جنوب محافظة المنيا ، اليوم السبت، بالتصريح بدفن جثث الأطفال الثلاثة واستعجال تحريات إدارة البحث الجنائي حول ظروف وملابسات حادث إلقاء اب أبنائه الثلاثه أسفل عجلات القطار.





كما قررت النيابة استدعاء شهود عيان وبعض الجيران ووالدة المجني عليهم لسماع أقوالهم وشهادتهم حول الحادث، وتعكف النيابة علي التحقيق مع المتهم لمعرفة دوافع إرتكاب جريمته.





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وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا عصر الجمعة، من الدكتور إسحاق إبراهيم مدير مستشفى ملوي العام بوصول 3 جثث هامدة لأطفال أشقاء، تم العثور عليهم علي شريط السكة الحديد في مركز ملوي.





انتقل اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية والمقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب المنيا، إذ تبين قيام سائق يدعي "محمد علي" 50 عاما، مقيم بقرية معصرة ملوي التي تبعد عن المدينة بنحو 2 كيلو جنوبا بإتجاه مركز ديرمواس، بالتخلص من أطفاله الثلاثه بإلقائهم أسفل عجلات قطار قادم من محافظة الأقصر متجها إلي القاهرة.





وكشفت التحريات الأوليه أنه يعاني من مرض نفسي، وقد تم نقل جثث الأطفال الأشقاء الثلاثه وهم بحسب ترتيب العمر خديجة 8 سنوات، عمر6 سنوات، ومنه 4 إلي مشرحة المستشفى وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتصرف.