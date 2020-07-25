شاهد.. الظهور الأول لـ كيان ابنة محمد صلاح.. صور

شارك الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مجموعة من الصور ، رفقة عائلته ، مع الألقاب التي حققها في النادي الإنجليزي داخل ملعب "الأنفيلد".





ونشر محمد صلاح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورًا له رفقة زوجته وابنتيه مكة وكيان، وأمامه الكؤوس التي حصل عليها منذ انضمامه للفريق.





ونجح ليفربول في فك العقدة أخيرا ، والتتويج بلقب الدوري الإنجليزي "البريميرليج" هذا الموسم، بعد حرمان 30 عاما.

وقال محمد صلاح في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي":" التتويج بالدوري الإنجليزي شعور عظيم بعد غياب 30 عامًا، لقد تحول الحلم إلى حقيقة".





وحقق فريق ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد غياب دام 30 عامًا منذ أخر مرة حصل عليها الفريق عام 1990.