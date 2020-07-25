خالد أبو بكر يطالب بدمج الأحزاب وخوض٢٤ منها انتخابات "الشيوخ"

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنه :"من الواضح ان الناس مش مهتمة بانتخابات مجلس الشيوخ، ومهتمة اكثر بافتتاح مشروعات التنمية".





وأوضح خالد أبو بكر، خلالل برنامجه " كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أنه اصبح هناك ثقة لدي الناس فى المشهد، ولكن مصر ستشهد انتخابات، وسيكون هناك غرفة نيابية ثانية، متمثلة فى مجلس الشيوخ، مشددا على ضرورة مشاركة المواطنين فى الانتخابات.









وذكر أنه يوجد ٢٦٦ مرشح يمثلون ٢٤ حزبا، بينهم ٩٥ مرشحا لحزب مستقبل وطن فى ٢٦ محافظة، بينما التجمع له مرشح واحد فقط،مضيفا :"٢٤ حزب فقط من بين ١٠٤ حزب.. طيب الباقى فين؟".





وطالب خالد ابو بكر، باندماج الاحزاب المتفقة فى الايدولوجيات، فى ظل ضعف بعض الأحزاب السياسية فى مصر.