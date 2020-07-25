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فن

رزان مغربي تشارك في حملة ضخمة لمحرك بحث بوكينج سى دبيلو لتنشيط السياحة في مصر والعالم

السبت 25/يوليه/2020 - 10:40 م
رزان مغربي
رزان مغربي
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سعيد فراج
تشارك الفنانة اللبنانية رزان مغربي، بحملة ضخمة لمحرك بحث بوكينج سى دبيلو لتنشيط السياحة فى مصر والعالم، وهو محرك بحث يربط بين جميع محركات البحث العالمية الموجودة حاليًا بصورة أشمل وأقوى. 

من جهة أخرى، تشارك الفنانة رزان مغربي، في فيلم "صابر وراضي" مع الفنان أحمد آدم، لتقدم دور البطولة النسائية بعد غيابها عن السينما لمدة 10سنوات والعمل من تأليف محمد نبوى وإخراج أكرم فريد.

وتجسد رزان مغربي، خلال أحداث العمل دورًا جديدًا لم تقدمه من قبل وبعيدا عن شخصيتها الحقيقية، كما أن الدور يبتعد عن أدوار الشر التي قدمتها من قبل في أحد أعمالها مثل "رسايل".

وتدور أحداث العمل، في إطار  كوميدي يبعث بالأمل والطاقة الإيجابية وفلسفة الرضا والنظر للمستقبل بنظرة أفضل، وانطلق تصوير الفيلم في أول الأسبوع بمدينة الإنتاج الإعلامى، حيث تستعد رزان للالتحاق بأسرة العمل وبدء تصوير مشاهدها خلال الأيام القادمة، كما تعكف الجهة المنتجة للعمل على التعاقد مع باقي الفنانين للمشاركة في الفيلم.

فيلم "صابر وراضى" تأليف محمد نبوى وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه فى اطار كوميدي كعادة أحمد آدم فى أعماله إلا أنه يبتعد فى هذا العمل عن شخصية القرموطى التى قدمها فى آخر فيلمين وهما "قرمط بيتمرمط" العام الماضى و"القرموطى على خط النار" عام 2017.
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