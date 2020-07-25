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حوادث

ماطل في سداد 300 جنيه.. اعترافات المتهم بقتل صديقه طعنا بالسكين فى الاسماعيلية

السبت 25/يوليه/2020 - 10:22 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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انجي هيبة
اعترف المتهم بقتل صديقه بمركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الاسماعيلية بتفاصيل جريمته امام نيابة مركز التل، اليوم السبت.



واكد المتهم في تحقيقات النيابة قيامه بقتل صديقه اثر مشاجرة، اندلعت بينهما، بسبب مماطلة المجني عليه في تسديد ٣٠٠ جنيه.



واشار المتهم الي الشراكة مع صديقه المجني عليه، في محل لبيع الاحذية.


 
وامرت النيابة باستمرار حبس المتهم علي ذمة التحقيقات ومراعاة التجديد في موعده.



وكشف مباحث الاسماعيلية غموض حادث مقتل شاب بمركز ومدينة التل الكبير.


تلقى المقدم محمد فيصل رئيس مباحث التل الكبير، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ يفيد باندلاع مشاجرة داخل أحد المحال التجارية بين شخصين في منطقة الجزيرة في مركز ومدينة التل الكبير، وطعن أحدهما الآخر.



انتقلت قوة من قسم الشرطة لمكان الواقعة وبإجراء التحريات أثبتت أن الشابين صديقان وانهما شريكان في محل لبيع وصيانة الأحذية.



وقالت التحريات الأولية إن الشاب "بلال.م.ص " ٢٩ سنة طعن شابا آخر يدعى "أحمد البلبيسي" ٣٢ سنة بسكين مطبخ في رقبته ما ادي الي وفاته لخلافات مالية.



وتمكن ضباط البحث الجنائي من القبض علي القاتل وضبط السلاح المستخدم في الواقعة، ونقل الجثة لمشرحة مستشفي التل الكبير المركزي وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.



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