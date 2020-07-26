شكوى من موقف ميكروباص عشوائي في شارع العشرين بعين شمس

استغاث المواطن محمد محمود ، المقيم بشارع العشرين من احمد عصمت فى عين شمس ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من موقف ميكروباص عشوائى .









وقال فى رسالته : إن مساحة الشارع صغيرة ويعمل اتجاهين ولا تحتمل وجود موقف الميكروباص ، ونعانى من اﻻزعاج واﻻلقاظ الخادشة ، وهذا يؤثر على أبنائنا .





وناشد القارئ بتوجيه الشكوى إلى محافظ القاهرة ورئيس حي عين شمس .





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