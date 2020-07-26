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بين الناس

شكوى من موقف ميكروباص عشوائي في شارع العشرين بعين شمس

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:03 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن محمد محمود ، المقيم بشارع العشرين من احمد عصمت فى عين شمس ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من موقف ميكروباص عشوائى .


وقال فى رسالته : إن مساحة الشارع صغيرة ويعمل اتجاهين ولا تحتمل وجود موقف الميكروباص ، ونعانى من اﻻزعاج واﻻلقاظ الخادشة ، وهذا يؤثر على أبنائنا .

وناشد القارئ بتوجيه الشكوى إلى  محافظ القاهرة ورئيس حي عين شمس .

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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