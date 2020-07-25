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البابا تواضروس: عودة المكتبة البابوية للعمل قريبًا وإنشاء موقع إلكتروني لها

السبت 25/يوليه/2020 - 10:25 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
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عبد الخالق صلاح
قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن المكتبة البابوية التي تم افتتاحها في 19 نوفمبر 2019 شهدت استجابات من شعب الكنيسة، وبعض الإيبارشيات؛ لدعمها بالكتب وأجهزة الكمبيوتر، موضحاً أنها تشهد حاليا عملية تسجيل الكتب وفرزها وتصنيفها.

وأوضح البابا، في حوار عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جائحة كورونا عطلت أنشطة المكتبة، حيث توقفت في مارس الماضي، لكن من المتوقع افتتاحها مجددا قريبا؛ متابعا: "كما سيتم إنشاء موقع إلكتروني، حيث ستكون مصدر ثراء وثقافة".

وأشاد بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بإجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا، منذ بدايته.

وأكد البابا، أنه لم يكن هناك تهاون فى التعامل مع فيروس كورونا، لافتا إلى الإجراءات التى اتخذتها الدولة بكل مؤسساتها، مثل تطبيق الحظر، وغلق أماكن التجمعات بما فيها الكنائس والمساجد، ما ساعد على محاصرة الفيروس.

وأشار البابا تواضروس الثانى، إلى أنه على المستوى الصحي وتجهيز المستشفيات وبروتوكولات العلاج؛ كان أداء الدولة ممتازا، أضف إلى ذلك ما دفعت به القوات المسلحة من وسائل دعم للمستوى الصحى.
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