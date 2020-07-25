البابا تواضروس: عودة المكتبة البابوية للعمل قريبًا وإنشاء موقع إلكتروني لها

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن المكتبة البابوية التي تم افتتاحها في 19 نوفمبر 2019 شهدت استجابات من شعب الكنيسة، وبعض الإيبارشيات؛ لدعمها بالكتب وأجهزة الكمبيوتر، موضحاً أنها تشهد حاليا عملية تسجيل الكتب وفرزها وتصنيفها.





وأوضح البابا، في حوار عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جائحة كورونا عطلت أنشطة المكتبة، حيث توقفت في مارس الماضي، لكن من المتوقع افتتاحها مجددا قريبا؛ متابعا: "كما سيتم إنشاء موقع إلكتروني، حيث ستكون مصدر ثراء وثقافة".





وأشاد بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بإجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا، منذ بدايته.





وأكد البابا، أنه لم يكن هناك تهاون فى التعامل مع فيروس كورونا، لافتا إلى الإجراءات التى اتخذتها الدولة بكل مؤسساتها، مثل تطبيق الحظر، وغلق أماكن التجمعات بما فيها الكنائس والمساجد ، ما ساعد على محاصرة الفيروس.



