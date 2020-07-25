AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

ميتسوبيشي تغلق مصنع باجيرو

السبت 25/يوليه/2020 - 10:31 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
قالت ميتسوبيشي إنها  قامت بوقف بيع باجيرو في اليابان خلال 2019 بسبب ضعف المبيعات  مع بقائها في أسواق أخرى حول العالم مثل منطقة الخليج. 

وكشف تقرير جديد  من رويترز عن نية  الصانع الياباني وقف إنتاج باجيرو وإغلاق  مصنعها في اليابان في غضون 3 سنوات القادمة وذلك نقلا عن مصادر على دراية بالامر. 


كما ان أكد مصنع باجيرو أيضا عن بناء ميتسوبيشي ديليكا D5 الميني فان وأوتلاندر كروس أوفر، موضحا انه من المرجح ان يتم نقل إنتاج هذه الموديلات إلى مصانع أخرى

ومن المقرر ان يجتمع مجلس إدارة ميتسوبيشي في 27 يوليو الجاري للإعلان عن خطة متوسطة المدى للصانع الياباني. 

اما على الجانب الاخر فتم تجديد الثقة في تحالف رينو نيسان ميتسوبيشي الذي تم الإعلان عنه في مايو الماضي فلا تزال هناك فرصة تطوير باجيرو كليا في المستقبل بالإستعانة بمنصة نيسان باترول القادمة. 

 يذكر أن ميتسوبيشي كانت تلمح إلى جيل خامس من باجيرو المعاد تصميمها منذ كشفها عن GC-PHEV الهجينة بالقابس الاختبارية في معرض طوكيو 2013، وفي 2015، أطلقت الشركة باجيرو سبورت الأصغر حجمًا أو كما تسمى لدينا مونتيرو سبورت.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. وقف إنتاج نيسان 370Z وGT-R لخفض التكاليف

رينو مهددة بالاختفاء إذا لم تحصل على قرض الحكومة الفرنسية

نيسان تشوق محبي طرازاتها بفيديو جديد لموديلات 2021

لأول مرة .. معلومات عن الجيل الجديد من نيسان قشقاي 2021

نيسان تكشف عن موديل ماجنيت أصغر سيارة كروس اوفر

ترشيحاتنا

10 طرق للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم بدون دواءك

طالبه بالاعتذار للاسماعيلى| أسامة خليل مهددا فاروق جعفر: سأحكى ما حدث في أمريكا

حكم تأخير صلاة العشاء بدون عذر.. أمين الفتوى يجيب

عرّاب الدمار.. ماذا يفعل برنارد ليفي في ليبيا بدعوة من حكومة الوفاق؟

مطلب برلماني لتحسين المعيشة.. 600 جنيه زيادة في معاش تكافل وكرامة و80 جنيهاً دعماً لبطاقات التموين

تراجع كبير.. الصحة: 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 40 وفاة وتعافى 933

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باكسسوارات جذابة للشعر.. رابعة الزيات بإطلالة تخطف الأنظار

بـ روج أحمر.. رضوى الشربيني تستعرض جمالها على إنستجرام

بـ 2 جنيه.. مكون سحري لـ تنظيف الكرشة بطريقة سهلة