ميتسوبيشي تغلق مصنع باجيرو

قالت ميتسوبيشي إنها قامت بوقف بيع باجيرو في اليابان خلال 2019 بسبب ضعف المبيعات مع بقائها في أسواق أخرى حول العالم مثل منطقة الخليج.



وكشف تقرير جديد من رويترز عن نية الصانع الياباني وقف إنتاج باجيرو وإغلاق مصنعها في اليابان في غضون 3 سنوات القادمة وذلك نقلا عن مصادر على دراية بالامر.





كما ان أكد مصنع باجيرو أيضا عن بناء ميتسوبيشي ديليكا D5 الميني فان وأوتلاندر كروس أوفر، موضحا انه من المرجح ان يتم نقل إنتاج هذه الموديلات إلى مصانع أخرى



ومن المقرر ان يجتمع مجلس إدارة ميتسوبيشي في 27 يوليو الجاري للإعلان عن خطة متوسطة المدى للصانع الياباني.



اما على الجانب الاخر فتم تجديد الثقة في تحالف رينو نيسان ميتسوبيشي الذي تم الإعلان عنه في مايو الماضي فلا تزال هناك فرصة تطوير باجيرو كليا في المستقبل بالإستعانة بمنصة نيسان باترول القادمة.



يذكر أن ميتسوبيشي كانت تلمح إلى جيل خامس من باجيرو المعاد تصميمها منذ كشفها عن GC-PHEV الهجينة بالقابس الاختبارية في معرض طوكيو 2013، وفي 2015، أطلقت الشركة باجيرو سبورت الأصغر حجمًا أو كما تسمى لدينا مونتيرو سبورت.



